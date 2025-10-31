HOYSuscripcion LR Focus

Nelson Cabanillas sobre presente de Melgar tras título de Universitario en la Liga 1: "Torneo atípico, los partidos no fueron parejos"

En la previa del partido ante Alianza Lima, Nelson Cabanillas reconoció la necesidad que tiene Melgar de dar el golpe en Matute. Además, aseguró que el torneo ha sido irregular.

Nelson Cabanillas salió bicampeón con Universitario en el 2023 y 2024. Foto: Mauricio Duque
Nelson Cabanillas salió bicampeón con Universitario en el 2023 y 2024. Foto: Mauricio Duque

Alianza Lima se enfrentará a Melgar en un encuentro clave este viernes 31 de octubre en Matute. El Dominó busca dar el golpe en calidad de visita para tratar de clasificar a la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, tendrán al frente a un equipo que, pese a ya haber obtenido un cupo al torneo continental, se encuentra luchando para quedar mejor ubicado en la tabla y definir desde qué etapa participarán en el certamen. Uno de los que habló en la previa del encuentro fue Nelson Cabanillas, jugador que llegó al Dominó esta temporada tras su paso por Universitario.

Primero, el lateral de 25 años se manifestó sobre lo que será este cotejo contra Alianza Lima y aseguró que deben de ganar de manera imperativa para ser Perú 2 y jugar de manera directa la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

lr.pe

Nelson Cabanillas habló en la antesala del Alianza Lima contra Melgar

"Tenemos que llevarnos los tres puntos. Sabemos que no depende de nosotros, pero siempre hay que ser positivos y pensar en poder aspirar a un Perú 2", sostuvo en declaraciones compartidas por Radio Ovación.

Por otro lado, el popular 'Caba' calificó la Liga 1 2025 como extraño y señaló que el campeonato se ha desarrollado de manera irregular. "Es un torneo atípico, donde los partidos no han sido parejos, pero debemos seguir pensando en ganar los tres puntos y esperar otros resultados", agregó Cabanilla, quien jugó todo el partido en la última victoria del cuadro rojinegro ante Sport Huancayo.

Estadísticas de Nelson Cabanillas en Melgar

El lateral izquierdo ha jugado un total de 24 partidos en la presente temporada: 10 en el Apertura, 8 en el Clausura, 4 en la Copa Sudamericana y 2 en la Libertadores. No registra goles, pero sí 2 asistencias.

