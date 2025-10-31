Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY: alineaciones, horario y canal de TV para ver partido del Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima y Melgar se verán las caras en Matute por la fecha 17 del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Omar Neyra

Alianza Lima vs Melgar en vivo se enfrentan hoy, viernes 31 de octubre, en un decisivo duelo por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1. El compromiso entre blanquiazules y rojinegros tendrá lugar en Matute, a partir de las 8.00 p. m., y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 MAX. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

Los dirigidos por Néstor Gorosito necesitan la victoria para ubicarse en el segundo lugar de la tabla acumulada con miras a los playoffs de Copa Libertadores. Por su parte, el elenco de Juan Reynoso también tiene la obligación de ganar en su último cotejo del torneo para mantener la ilusión de meterse en la fase final.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar?

En todo el territorio peruano, la hora de inicio del Alianza Lima vs Melgar será a las 8.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

Perú, Ecuador y Colombia: 8.00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 9.00 p.m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 10.00 p.m.

México y Centroamérica: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Washington D. C., Florida y Nueva York): 9.00 p.m.

España: 3.00 a.m. (sábado 1 de noviembre).

Canal de TV del Alianza Lima vs Melgar

El canal de TV para ver el Alianza Lima vs Melgar será L1 MAX en todo el Perú. Esta señal cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

Canadá: Fanatiz

México: Fanatiz

Puerto Rico: Fanatiz

USA: Fanatiz.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Melgar por internet?

La plataforma L1 Max móvil será la encargada de transmitir el Alianza Lima vs Melgar por internet. En caso no puedas acceder, otra opción para seguir el partido es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs Melgar?

El escenario para este compromiso entre Alianza Lima vs Melgar será el Alejandro Villanueva (Matute), recinto que tiene capacidad para albergar a más de 30.000 espectadores.

Alineaciones Alianza Lima vs Melgar: posible formaciones

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Guillermo Viscarra, Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. Melgar: Carlos Cáceda; Alec Deneumostier, Leonel González, Christian Ramos, Iván Cabanillas; Horacio Orzán, Jean Pierre Tandazo, Cristian Quagliata; Bernardo Cuesta, Pablo Magnín y Johnny Vidales.

Pronóstico de Alianza Lima vs Melgar

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este compromiso. Alianza Lima parte como favorito.