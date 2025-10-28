HOYSuscripcion LR Focus

Universitario muestra su orgullo tras alcanzar histórico récord en la Liga 1: "El debate ya no existe más"

En sus redes sociales, Universitario destacó su inédito récord nacional y lanzó una indirecta a su eterno rival, afirmando que "el debate ya no existe más".

Universitario logró inédito récord en torneos cortos nacionales. Foto: Lr/L1 MAX
Universitario logró inédito récord en torneos cortos nacionales. Foto: Lr/L1 MAX

Universitario logró el tricampeonato y un histórico récord, tras vencer a ADT 2-1 por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. El vigente campeón del fútbol peruano impuso su jerarquía en los últimos años y alcanzó inédita marca. La 'U' dominó de inicio a fin y fue el mejor equipo en el torneo local por su sólida defensa y letal ataque liderado por el goleador Álex Valera. El 1-3-5-2 de Jorge Fossati fue imparable.

El conjunto de Tarma remontó el partido, ya que empezó perdiendo por un autogol del defensor Anderson Santamaría. Sin embargo, fue paciente para darle vuelta al marcador en el segundo tiempo con Valera y Matías Di Benedetto.

PUEDES VER: Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

lr.pe

¿Cuál fue el histórico récord que alcanzó Universitario en Liga 1?

Universitario de Deportes, en sus redes sociales, reveló la inédita marca que alcanzó en el fútbol peruano. "La 'U' el primer equipo en la historia del fútbol peruano en ganar 5 torneos cortos de forma consecutiva. ¡Por historia, superiores; por títulos, los mejores!", tuiteó el club. Además, lanzaron una picante indirecta al eterno rival futbolístico. "El debate ya no existe más", publicó el actual campeón.

PUEDES VER: DT de Los Chankas tras el histórico triunfo ante Sporting Cristal: "Nos llena de orgullo ganarle a un club grande en su cancha"

lr.pe

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario por la Liga 1?

El próximo partido de la 'U' en el Torneo Clausura, primero que disputará en su flamante condición de tricampeón del fútbol peruano, será el que sostenga ante Deportivo Garcilaso, por la jornada 18 (penúltima) del Torneo Clausura 2025. Además del cruce frente al Pedacito de Cielo en el Monumental, al tricampeón peruano le falta enfrentar a Los Chankas, en Andahuaylas. Tras ello, cerrará su participación en esta temporada 2025.

PUEDES VER: Jorge Fossati pone en duda su continuidad en Universitario tras obtención del tricampeonato: “Veremos qué hacer en el 2026”

lr.pe

¿Qué dijo Gregorio Pérez sobre el tricampeonato de Universitario?

“Quiero fundirme en un abrazo con toda la familia crema, felicitaciones a los jugadores, cuerpo técnico, a los dirigentes, que llevan impecablemente el club adelante, en conjunto con todos los que trabajan en la institución. Es una gran alegría, una nueva conquista, que está acorde con la historia de este gran club. Ha sido una felicidad muy grande por el afecto y el cariño que, junto a mi familia, le tenemos al club. Disfruten como se lo merecen”, declaró el exentrenador de Universitario.


