Fútbol Peruano

Diego Penny arremete contra Kevin Ortega tras expulsar a Sebastián Britos en victoria de Universitario: “Quiero verlo expulsar a Messi”

El exportero señaló que el gesto que hizo el portero de Universitario no era para tarjeta roja. Además, expresó que espera que, si en la próxima Copa América le toca dirigir un partido de Argentina y Lionel Messi le hace el mismo gesto, también lo expulse.

Diego Penny habló sobre la expulsión del portero de Universitario. Foto: composición LR/Movistar Deportes/L1 Max
Diego Penny habló sobre la expulsión del portero de Universitario. Foto: composición LR/Movistar Deportes/L1 Max

La victoria de Universitario de Deportes frente a ADT se vivió con muchas emociones, convirtiéndose en un gran espectáculo para los hinchas, especialmente para los cremas, quienes celebraron el ansiado tricampeonato de la Liga 1. Sin embargo, en los minutos finales del partido, el árbitro Kevin Ortega llamó la atención tras expulsar con roja directa al portero Sebastián Britos, lo que generó diversas opiniones, ya que la obtención del título parecía peligrar.

A pesar de que la ‘U’ logró mantener el resultado, la decisión de Ortega no pasó desapercibida. Ante ello, Diego Penny, en una reciente edición de Movistar Deportes, dio su opinión sobre la tarjeta roja. Cabe recordar que no es la primera vez que Penny se refiere a Ortega, pues en su momento lo calificó como un "árbitro prepotente” tras un cruce de palabras cuando el arquero defendía la camiseta de la Universidad San Martín.

PUEDES VER: Miguel Trauco reveló su verdadero sentir tras fichar por Alianza Lima siendo hincha de Universitario: "Tenía miedo"

lr.pe

Diego Penny critica a Kevin Ortega por expulsar a Sebastián Britos

"Es una locura lo que pasó, pasó desapercibido por la U campeona. Voy a repetir lo que dije ayer: quiero ver a Kevin Ortega expulsando a (Lionel) Messi, si le toca dirigirlo en la Copa América, por hacer el gesto de las manos, porque eso no es un insulto. Ni siquiera en Argentina lo es, simplemente significa ‘¿qué haces?’ o ‘¿qué estás cobrando?’, pero insulto no es", fueron las palabras de Penny.

¿Cómo fue la expulsión de Sebastián Britos?

Como se recuerda, durante los minutos finales del encuentro, el portero charrúa se disponía a sacar un balón detenido fuera de su área. No obstante, en cámaras se puede ver que el árbitro lo apura, a lo que Britos le responde con un gesto con la mano, y seguidamente, Ortega se lleva la mano al bolsillo y le muestra la tarjeta roja directa.

PUEDES VER: Alan Diez criticó a José Jerí por llamar a jugadores de Universitario tras el tricampeonato: "No es el momento para estar celebrando"

lr.pe

Diego Penny sobre Kevin Ortega: "Árbitro prepotente"

No es la primera vez que Penny se refiere a Kevin Ortega, pues durante un partido entre la Universidad San Martín y Sporting Cristal en el 2021, el portero denunció que el árbitro lo insultó durante todo el encuentro.

“Los árbitros no pueden estar por encima de los jugadores. Lamentablemente, es árbitro FIFA y esto siempre queda impune. Hay antecedentes con él, no solo conmigo hoy", explicó Penny en un primer momento para GOLPerú.

“No le dije nada. Es un árbitro prepotente, falta el respeto a los jugadores y es una pena porque lo siguen programando. Lamentablemente, los jugadores somos los perjudicados. Kevin Ortega no puede volver a dirigir. Los futbolistas que están escuchándome en este momento saben de lo que hablo”, complementó.

“Kevin Ortega me insultó todo el partido. A José Inga le decía ‘tu arquero es una mazamorra, es malo, dile que juegue rápido’. Él puede hacer lo que sea y nosotros no podemos hacer nada. Apelo a CONAR para que le pregunte a los jugadores” finalizó.

