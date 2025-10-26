Universitario de Deportes consiguió el tan ansiado tricampeonato tras vencer 2-1 a ADT en el Estadio Unión de Tarma. Con este resultado, la ‘U’ se reafirma en la cima con 69 puntos. Tras el partido, Alex Valera, quien fue figura del encuentro, salió a hablar sobre el desarrollo del juego.

En sus declaraciones, se mostró feliz por el triunfo; no obstante, también reconoció su esfuerzo y, sobre todo, recordó el cruce que tuvo con Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, quien había señalado que lo borraría de la selección peruana. Al respecto, Valera señaló que no hace caso a las críticas y que se dedica únicamente a entrenar.

¿Qué dijo Alex Valera sobre el cruce que tuvo con Hernán Barcos?

"Son cosas que quedan en el campo. Yo creo que son cosas que pasan, para mí tengo que en el campo todos los que hablan de mí o todos los que me critican, yo solamente al día siguiente me dedico a entrenar a trabajar y a darme al 100% porque eso es lo único que importa acá", explicó el delantero.

Valera se muestra contento por conseguir el tricampeonato con Universitario

"Este triunfo de todos nosotros, no hay ningún jugador acá estrella. Ni hay que buscarlo, porque la única estrella de este equipo lo hemos demostrado partido a partido. Hoy ha sido una plaza muy dura, se nos complicó al final, pero supimos aprovechar que estábamos ganando", fueron las palabras de Valera en un primer momento.

"No, yo creo que los sueños vinieron después, cuando me dieron la oportunidad de poder debutar en la profesional. Siempre, y gracias a mi familia, gracias a mi hija, gracias a mis amigos, y a todo el mundo que siempre me ha apoyado, la hinchada, yo me he tratado de entregar al 100%", Complementó Valera al ser consultado sobre si alguna vez pensó estar en esta situación, teniendo en cuenta que empezó su carrera como jugador de fútbol playa.