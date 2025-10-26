HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

DT de Los Chankas tras el histórico triunfo ante Sporting Cristal: "Nos llena de orgullo ganarle a un club grande en su cancha"

El gol decisivo llegó tras una jugada de pelota detenida, donde Pablo Bueno cabeceó hacia el suelo, sorprendiendo al arquero rival. Sporting Cristal no pudo empatar, fallando un penal crucial.

El DT de Los Chankas declarando en conferencia de prensa. Foto: Lr/Inka Digital.
El DT de Los Chankas declarando en conferencia de prensa. Foto: Lr/Inka Digital.

Los Chankas hicieron historia en el Alberto Gallardo, tras derrotar a Sporting Cristal 1-0 por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. El conjunto de Andahuaylas sorprendió a todos al dar el golpe de la temporada y romper con el sorprendente invicto de Sporting Cristal. El inesperado gol se originó a raíz de una jugada de pelota detenida. El delantero argentino Pablo Bueno logró cabecear el balón hacia el suelo. Aunque el remate no tuvo gran potencia, sí contó con una excelente dirección.

Los dirigidos por Jorge Fossati no encontraron la forma de abrir el marcador e incluso Martín Távara tuvo la oportunidad de cambiar el rumbo del partido, pero falló en el disparo desde el punto de penal, ya que intentó definir a lo 'panenka'. La desesperación el pasó factura al cuadro local.

PUEDES VER: Edison Flores y Álex Valera celebran con indirecta tras el triunfo de Universitario: “Les ganamos hasta las canicas”

lr.pe

¿Qué dijo el entrenador de Los Chankas luego de dar el golpe ante Sporting Cristal?

Walter Paolella reveló la fórmula para vencer a Sporting Cristal. "Jugamos con un rival de mucha jerarquía, pero la clave fue el orden. Aprovechamos las pocas situaciones que tuvimos y aguantamos el resultado. Fu un momento muy emotivo. Nos llena de orgullo ganarle a un club grande. La gente de Los Chankas siempre acompaña y me alegra mucho que sea así", comentó el entrenador de Los Chankas.

PUEDES VER: Edison Flores y Álex Valera celebran con indirecta tras el triunfo de Universitario: “Les ganamos hasta las canicas”

lr.pe

Hairo Camacho revela su pasado en Sporting Cristal

Tras el partido, tuvo una conversación con L1 Max en la que se mostró feliz por el resultado. No obstante, lamentó haber sido rechazado por Sporting Cristal antes de debutar como profesional. Aun así, reconoció que tomó esas palabras como motivación, encontró otra oportunidad y ahora se siente feliz en Chankas.

Así es, es histórico y mucho más cuando le ganas a un equipo que siempre pelea arriba. Es histórico. Porque después de dos años del club en Primera División estamos peleando una Sudamericana. Fui formado en Cristal: menores, reserva. Lamentablemente, cuando toqué la puerta para ver qué iba a pasar conmigo en un futuro me dijeron que buscara otras oportunidades; eso hice y, gracias a Dios, estoy acá", fueron las palabras del portero.

