Universitario logró el histórico tricampeonato, tras derrotar 2-1 a ADT en Tarma por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. El arquero Sebastián Britos rompió su silencio y habló fuerte luego de consagrarse campeón del fútbol peruano. Una de las posiciones más cuestionadas fue el arco, ya que el veterano guardameta de 37 años tuvo algunos pasajes irregulares en la temporada.

Asimismo, el portero uruguayo destacó la relevancia que ha adquirido la institución crema en su vida e incluso admitió que ha logrado alcanzar metas que no había conseguido en otros clubes del extranjero. Britos quedó asombrado por el cariño de la hinchada 'crema'.

¿Cuál fue la reflexión de Sebastián Britos luego el tricampeonato de Universitario?

Sebastián Britos se mostró muy emocionado por el nuevo título conseguido. "La 'U' es un lugar importante en mi vida, que me ha dado cosas que en otros lados no conseguí. El reconocimiento, cariño, el día a día, la gente te hace llegar el afecto en la calle. Por todo el recorrido, sin lugar a dudas todos se lo merecen. Hemos demostrado el por qué somos mejores, más allá de los tropiezos, errores", reveló el arquero en L1 MAX.

Además, reconoció que quiere quedarse a pesar de los errores que cometió. "No sé, yo me quiero mantener en el club, a pesar que no atravesé un buen momento en un punto del año, me quedo con cosas positivas, cosas por mejorar. En partidos importantes, gracias a Dios estuve a la altura. Pero esto es un juego en equipo", sentenció en el popular programa L1 Radio.

¿Qué dijo Diego Rebagliati tras el tricampeonato de Universitario?

"Felicitaciones a todos los hinchas de la 'U', a los dirigentes, al comando técnico, a los futbolistas y a todos los que son parte de esta historia del club". Sin embargo, a Universitario le queda un reto, más por el honor y por los récord, que es salir campeón invicto. Desde que se juegan torneos cortos, ningún equipo lo ha conseguido en el fútbol peruano. La 'U' tiene 2 partidos para hacerlo, con Garcilaso y con Chankas", explicó en Movistar Deportes.

Próximos partidos de Universitario en el Torneo Clausura

El vigente campeón de la Liga 1 descansará la fecha 17 y luego disputará sus dos últimos partidos del año con el objetivo de mantener el invicto para cerrar el año con broche de oro.

Universitario vs Deportivo Garcilaso, fecha 18 | viernes 7 de noviembre | 9.00 p. m. (hora peruana) | Estadio Monumental U Marathon

Los Chankas vs Universitario, fecha 19 | fecha y hora por confirmar | Andahuaylas.



