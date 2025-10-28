HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Deportes

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

El experimentado arquero rompió su silencio luego de conseguir el tricampeonato con la 'U' y reveló el deseo pendiente que tiene con el popular club de la Liga 1.

Sebastián Britos habló fuerte sobre su renovación con la 'U'. Foto: Lr/L1 MAX
Sebastián Britos habló fuerte sobre su renovación con la 'U'. Foto: Lr/L1 MAX

Universitario logró el histórico tricampeonato, tras derrotar 2-1 a ADT en Tarma por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. El arquero Sebastián Britos rompió su silencio y habló fuerte luego de consagrarse campeón del fútbol peruano. Una de las posiciones más cuestionadas fue el arco, ya que el veterano guardameta de 37 años tuvo algunos pasajes irregulares en la temporada.

Asimismo, el portero uruguayo destacó la relevancia que ha adquirido la institución crema en su vida e incluso admitió que ha logrado alcanzar metas que no había conseguido en otros clubes del extranjero. Britos quedó asombrado por el cariño de la hinchada 'crema'.

PUEDES VER: Jorge Fossati pone en duda su continuidad en Universitario tras obtención del tricampeonato: “Veremos qué hacer en el 2026”

lr.pe

¿Cuál fue la reflexión de Sebastián Britos luego el tricampeonato de Universitario?

Sebastián Britos se mostró muy emocionado por el nuevo título conseguido. "La 'U' es un lugar importante en mi vida, que me ha dado cosas que en otros lados no conseguí. El reconocimiento, cariño, el día a día, la gente te hace llegar el afecto en la calle. Por todo el recorrido, sin lugar a dudas todos se lo merecen. Hemos demostrado el por qué somos mejores, más allá de los tropiezos, errores", reveló el arquero en L1 MAX.

Además, reconoció que quiere quedarse a pesar de los errores que cometió. "No sé, yo me quiero mantener en el club, a pesar que no atravesé un buen momento en un punto del año, me quedo con cosas positivas, cosas por mejorar. En partidos importantes, gracias a Dios estuve a la altura. Pero esto es un juego en equipo", sentenció en el popular programa L1 Radio.

PUEDES VER: Diego Penny arremete contra Kevin Ortega tras expulsar a Sebastián Britos en victoria de Universitario: “Quiero verlo expulsar a Messi”

lr.pe

¿Qué dijo Diego Rebagliati tras el tricampeonato de Universitario?

"Felicitaciones a todos los hinchas de la 'U', a los dirigentes, al comando técnico, a los futbolistas y a todos los que son parte de esta historia del club". Sin embargo, a Universitario le queda un reto, más por el honor y por los récord, que es salir campeón invicto. Desde que se juegan torneos cortos, ningún equipo lo ha conseguido en el fútbol peruano. La 'U' tiene 2 partidos para hacerlo, con Garcilaso y con Chankas", explicó en Movistar Deportes.

PUEDES VER: Alan Diez criticó a José Jerí por llamar a jugadores de Universitario tras el tricampeonato: "No es el momento para estar celebrando"

lr.pe

Próximos partidos de Universitario en el Torneo Clausura

El vigente campeón de la Liga 1 descansará la fecha 17 y luego disputará sus dos últimos partidos del año con el objetivo de mantener el invicto para cerrar el año con broche de oro.

  • Universitario vs Deportivo Garcilaso, fecha 18 | viernes 7 de noviembre | 9.00 p. m. (hora peruana) | Estadio Monumental U Marathon
  • Los Chankas vs Universitario, fecha 19 | fecha y hora por confirmar | Andahuaylas.


Notas relacionadas
Jorge Fossati pone en duda su continuidad en Universitario tras obtención del tricampeonato: “Veremos qué hacer en el 2026”

Jorge Fossati pone en duda su continuidad en Universitario tras obtención del tricampeonato: “Veremos qué hacer en el 2026”

LEER MÁS
Diego Penny arremete contra Kevin Ortega tras expulsar a Sebastián Britos en victoria de Universitario: “Quiero verlo expulsar a Messi”

Diego Penny arremete contra Kevin Ortega tras expulsar a Sebastián Britos en victoria de Universitario: “Quiero verlo expulsar a Messi”

LEER MÁS
Alan Diez criticó a José Jerí por llamar a jugadores de Universitario tras el tricampeonato: "No es el momento para estar celebrando"

Alan Diez criticó a José Jerí por llamar a jugadores de Universitario tras el tricampeonato: "No es el momento para estar celebrando"

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Penny arremete contra Kevin Ortega tras expulsar a Sebastián Britos en victoria de Universitario: “Quiero verlo expulsar a Messi”

Diego Penny arremete contra Kevin Ortega tras expulsar a Sebastián Britos en victoria de Universitario: “Quiero verlo expulsar a Messi”

LEER MÁS
Jairo Concha lanza ‘dardo’ a exdirectivo de Alianza Lima tras conseguir tricampeonato con Universitario: “Gracias a Marioni estoy acá”

Jairo Concha lanza ‘dardo’ a exdirectivo de Alianza Lima tras conseguir tricampeonato con Universitario: “Gracias a Marioni estoy acá”

LEER MÁS
Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO HOY: horarios y canales para ver el duelo entre Cristiano Ronaldo y Karim Benzema

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO HOY: horarios y canales para ver el duelo entre Cristiano Ronaldo y Karim Benzema

LEER MÁS
Conmebol y su cálida bienvenida a Alianza Lima para el 2026: "Un clásico de la Copa Libertadores"

Conmebol y su cálida bienvenida a Alianza Lima para el 2026: "Un clásico de la Copa Libertadores"

LEER MÁS
DT de Los Chankas tras el histórico triunfo ante Sporting Cristal: "Nos llena de orgullo ganarle a un club grande en su cancha"

DT de Los Chankas tras el histórico triunfo ante Sporting Cristal: "Nos llena de orgullo ganarle a un club grande en su cancha"

LEER MÁS
Mauro Cantoro le pidió al 'Tunche' Rivera que abandone Universitario en el 2026: "Que se vaya porque no va a jugar"

Mauro Cantoro le pidió al 'Tunche' Rivera que abandone Universitario en el 2026: "Que se vaya porque no va a jugar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Al menos 14 muertos deja nuevo ataque de Estados Unidos contra 4 presuntas narcolanchas en el Pacífico

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO HOY: horarios y canales para ver el duelo entre Cristiano Ronaldo y Karim Benzema

Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: enfrentamientos, pocos buses y bloqueo de av. Néstor Gambetta tras asesinato de conductor

Deportes

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO HOY: horarios y canales para ver el duelo entre Cristiano Ronaldo y Karim Benzema

Jorge Fossati pone en duda su continuidad en Universitario tras obtención del tricampeonato: “Veremos qué hacer en el 2026”

Diego Penny arremete contra Kevin Ortega tras expulsar a Sebastián Britos en victoria de Universitario: “Quiero verlo expulsar a Messi”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Pedro Castillo en juicio oral previo a las Elecciones Generales: "En abril del 2026 vamos a recuperar el gobierno"

Gustavo Gorriti recibe el premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025

Anulación judicial de concesiones mineras en Puno pone en riesgo beneficios de comunidades campesinas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025