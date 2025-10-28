HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de transportistas en Callao: buses apagan motores
Paro de transportistas en Callao: buses apagan motores     Paro de transportistas en Callao: buses apagan motores     Paro de transportistas en Callao: buses apagan motores     
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Fútbol Peruano

Jorge Fossati pone en duda su continuidad en Universitario tras obtención del tricampeonato: “Veremos qué hacer en el 2026”

Jorge Fossati ha dejado en suspenso su futuro en Universitario de Deportes tras lograr el tricampeonato con el equipo. El técnico se reunirá con la administración del club para definir si continuará al frente del plantel.

Jorge Fossati habló sobre su futuro en universitario. Foto: composición LR/Ovación/difusión
Jorge Fossati habló sobre su futuro en universitario. Foto: composición LR/Ovación/difusión

Jorge Fossati pone en duda su futuro en Universitario de Deportes. En una reciente conversación tras la obtención del tricampeonato, sorprendió a todos al dejar abierta la posibilidad de dejar la ‘U’ tras conseguir su segundo título con el conjunto crema. El DT aseguró que aún debe reunirse con Franco Velazco, administrador del club, para definir su futuro.

A pesar de que muchos hinchas esperan que continúe en el equipo por todo lo logrado, Fossati señaló que el club debería manifestar qué es lo que quieren para el futuro de la institución. De este modo, solo queda esperar si en tienda crema deciden continuar con el charrúa, quien aún tendría un año más de contrato por cumplir, aunque todo se definiría en los próximos días.

PUEDES VER: Diego Penny arremete contra Kevin Ortega tras expulsar a Sebastián Britos en victoria de Universitario: “Quiero verlo expulsar a Messi”

lr.pe

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su futuro en Universitario?

"Después veremos qué hacer en el 2026. Lo único que digo es que esta es una administración nueva. Con viejos nombres, tal vez, pero una administración nueva. Así que creo que estaría bien, de nuestra parte, darnos un tiempo ambas partes y que cada una vea lo que tiene que hacer de acá en adelante", explicó en un primer momento.

"Yo no me quedo en ningún lado solo porque tengo contrato, así que me parece que, cuando llegue el momento, habrá que pensar y decidir qué es lo que quieren ellos para el club y nosotros para nuestro futuro", finalizó Fossati.

PUEDES VER: Miguel Trauco reveló su verdadero sentir tras fichar por Alianza Lima siendo hincha de Universitario: "Tenía miedo"

lr.pe

Franco Velazco habla sobre continuidad de Jorge Fossati al mando de Universitario

Cabe señalar que el actual administrador de Universitario de Deportes también se pronunció sobre el futuro del técnico charrúa, señalando que deben conversar al respecto. Esto ocurrió tras el partido frente a ADT en Tarma.

"Hay que sentarnos a conversar, creo que es un poco ingrato hablar de esas cosas ahora (sobre renovación de Jorge Fossati). Tenemos que celebrar esto, el campeonato no termina pero queremos cerrarlo de manera espectacular. Creo que los hinchas de la 'U' no se van a perder ese partido que va a ser memorable como este", señaló Velazco.

Notas relacionadas
El emotivo mensaje de Jorge Fossati al celebrar el tricampeonato de Universitario: "Se merecen de sobra el título"

El emotivo mensaje de Jorge Fossati al celebrar el tricampeonato de Universitario: "Se merecen de sobra el título"

LEER MÁS
Jorge Fossati advierte a los hinchas de Universitario lo complicado que será ganar en Tarma ante ADT: "Es un equipo bien trabajado"

Jorge Fossati advierte a los hinchas de Universitario lo complicado que será ganar en Tarma ante ADT: "Es un equipo bien trabajado"

LEER MÁS
Jorge Fossati y su fuerte autocrítica pese a victoria de Universitario: "Nos faltó tener la cabeza en su lugar"

Jorge Fossati y su fuerte autocrítica pese a victoria de Universitario: "Nos faltó tener la cabeza en su lugar"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Penny arremete contra Kevin Ortega tras expulsar a Sebastián Britos en victoria de Universitario: “Quiero verlo expulsar a Messi”

Diego Penny arremete contra Kevin Ortega tras expulsar a Sebastián Britos en victoria de Universitario: “Quiero verlo expulsar a Messi”

LEER MÁS
Miguel Trauco reveló su verdadero sentir tras fichar por Alianza Lima siendo hincha de Universitario: "Tenía miedo"

Miguel Trauco reveló su verdadero sentir tras fichar por Alianza Lima siendo hincha de Universitario: "Tenía miedo"

LEER MÁS
Alex Valera minimiza cruce con Hernán Barcos tras conseguir el tricampeonato con Universitario: "Al día siguiente me dedico a entrenar"

Alex Valera minimiza cruce con Hernán Barcos tras conseguir el tricampeonato con Universitario: "Al día siguiente me dedico a entrenar"

LEER MÁS
Fixture restante de Sporting Cristal, Melgar y Alianza Atlético por el último cupo a playoffs de la Liga 1

Fixture restante de Sporting Cristal, Melgar y Alianza Atlético por el último cupo a playoffs de la Liga 1

LEER MÁS
¿Cuándo juega Universitario su primer partido como tricampeón de la Liga 1 de Perú?

¿Cuándo juega Universitario su primer partido como tricampeón de la Liga 1 de Perú?

LEER MÁS
Jairo Concha cambia el “No me dejen patear” y suelta nueva frase tras campeonar con Universitario: “No me dejen tomar”

Jairo Concha cambia el “No me dejen patear” y suelta nueva frase tras campeonar con Universitario: “No me dejen tomar”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cusco: cuestionan incumplimiento de protocolos en accidente que involucró a conocido locutor radial

Accede a una compra de deuda a una tasa desde 0.84% mensual y ahorra pagando menos intereses

Sol peruano presenta leve depreciación de 0,04%: "El factor político es una fuente de riesgo en el Perú", señala analista

Fútbol Peruano

Edison Flores sorprende a Jesús Castillo con 'picante' pregunta: "¿Qué se siente campeonar en un equipo con hinchada?"

Juan Reynoso expresó su molestia pese a triunfo de Melgar que lo acerca a Libertadores: "Los jugadores deben ser concientes"

Fixture restante de Sporting Cristal, Melgar y Alianza Atlético por el último cupo a playoffs de la Liga 1

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ronald Atencio: “Condenan a Bermejo cuando se perfila como candidato presidencial de la izquierda peruana”

Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I tras ser condenado 15 años por afiliación terrorista

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025