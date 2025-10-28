Jorge Fossati pone en duda su futuro en Universitario de Deportes. En una reciente conversación tras la obtención del tricampeonato, sorprendió a todos al dejar abierta la posibilidad de dejar la ‘U’ tras conseguir su segundo título con el conjunto crema. El DT aseguró que aún debe reunirse con Franco Velazco, administrador del club, para definir su futuro.

A pesar de que muchos hinchas esperan que continúe en el equipo por todo lo logrado, Fossati señaló que el club debería manifestar qué es lo que quieren para el futuro de la institución. De este modo, solo queda esperar si en tienda crema deciden continuar con el charrúa, quien aún tendría un año más de contrato por cumplir, aunque todo se definiría en los próximos días.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su futuro en Universitario?

"Después veremos qué hacer en el 2026. Lo único que digo es que esta es una administración nueva. Con viejos nombres, tal vez, pero una administración nueva. Así que creo que estaría bien, de nuestra parte, darnos un tiempo ambas partes y que cada una vea lo que tiene que hacer de acá en adelante", explicó en un primer momento.

"Yo no me quedo en ningún lado solo porque tengo contrato, así que me parece que, cuando llegue el momento, habrá que pensar y decidir qué es lo que quieren ellos para el club y nosotros para nuestro futuro", finalizó Fossati.

Franco Velazco habla sobre continuidad de Jorge Fossati al mando de Universitario

Cabe señalar que el actual administrador de Universitario de Deportes también se pronunció sobre el futuro del técnico charrúa, señalando que deben conversar al respecto. Esto ocurrió tras el partido frente a ADT en Tarma.

"Hay que sentarnos a conversar, creo que es un poco ingrato hablar de esas cosas ahora (sobre renovación de Jorge Fossati). Tenemos que celebrar esto, el campeonato no termina pero queremos cerrarlo de manera espectacular. Creo que los hinchas de la 'U' no se van a perder ese partido que va a ser memorable como este", señaló Velazco.