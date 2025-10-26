HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano: la 'U' logra histórico título tras ganar el Torneo Clausura

Con goles de Alex Valera y Matías Di Benedetto, los merengues derrotaron a ADT en Tarma y se consagraron tricampeones por segunda vez en su historia.

Universitario es líder e invicto en el Torneo Clausura 2025. Sebastián Blanco/GLR
¡Universitario es el nuevo tricampeón del fútbol peruano! El equipo dirigido por Jorge Fossati logró remontar 2-1 ante ADT de Tarma, gracias a los tantos de Alex Valera y Matías Di Benedetto, y se adjudicó el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Esta es la segunda vez en su historia que la 'U' logran una hazaña similar.

Luego del triunfo de Cusco FC ante Atlético Grau el sábado 25 de octubre, los merengues tenían la obligación de imponerse en territorio tarmeño y no decepcionaron a sus seguidores. La victoria contra el 'Vendaval celeste' les permitió sumar una nueva estrella en su palmarés.

PUEDES VER: Rodrigo Ureña eufórico tras ganar el tricampeonato con Universitario: 'Que sigan llorando, inventando excusas, hemos sido los mejores'

lr.pe
Alex Valera anotó el gol que le dio el tricampeonato a Universitario. Foto: Sebastián Blanco/GLR

Universitario es tricampeón del fútbol peruano

El desempeño del conjunto estudiantil fue muy destacado durante todo el 2025. Si bien al inicio de temporada sufrieron la partida del entrenador Fabián Bustos, con el regreso de Jorge Fossati al banquillo el equipo logró consolidar su idea de juego y obtener los torneos Apertura y Clausura.

A través de sus redes sociales, el cuadro merengue publicó un emotivo mensaje para todos sus seguidores. "¡La crema ya salió campeón!", es la frase que se lee en su cuenta de Twitter.

Banner de Universitario de Depores tras lograr el tricampeonato. Foto: Twitter/Universitario

¿Cuántas veces fue tricampeón Universitario?

Esta es la segunda ocasión en la que Universitario de Deportes logra consagrarse tricampeón nacional. Anteriormente, los cremas lo lograron entre los años 1998 y 2000.

¿Cuántos títulos nacionales tiene Universitario de Deportes?

Con la obtención del título de la Liga 1 2025, la 'U' vuelve a gritar campeón y ya suma 29 consagraciones en el balompié nacional.

PUEDES VER: Mauro Cantoro le pidió al 'Tunche' Rivera que abandone Universitario en el 2026: 'Que se vaya porque no va a jugar'

lr.pe

Universitario buscará el tetracampeonato en el 2026

Al finalizar el cotejo en Tarma, Franco Velazco, administrador temporal de Universitario, se mostró muy emocionado por lo acontecido. Más allá de las celebraciones, el directivo indicó que su nuevo objetivo será la obtención del tetracampeonato en el 2026.

"Hay que disfrutar lo que estamos viviendo, ya habrá momento para ejecutar lo que tenemos planificado para el 2026 (...). Estamos apuntando seriamente al tetracampeonato, romper fábulas, aspirar a seguir avanzando en Copa Libertadores. Y seguir demostrando que la 'U' es el equipo más grande", manifestó en diálogo con L1 MAX.

