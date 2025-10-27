Alan Diez criticó a José Jerí por llamar a jugadores de Universitario tras el tricampeonato: "No es el momento para estar celebrando"
El comunicador apuntó contra el presidente José Jerí por la videollamada que protagonizó con el plantel de Universitario tras el nuevo título nacional obtenido por los cremas.
Universitario atraviesa un gran momento institucional tras lograr el tricampeonato nacional, el segundo en su historia. La 'U' se impuso ante ADT en Tarma y se coronó campeón por tercera vez consecutiva a falta de tres jornadas para que finalice el Torneo Clausura. Un hecho peculiar tras el trofeo obtenido por la 'U' fue la videollamada entre José Jerí, presidente de transición de Perú, y los jugadores, quienes se encontraban celebrando la hazaña en el hotel de concentración. Esto generó la crítica de algunos comentaristas como Alan Diez.
El comunicador cuestionó que Jerí haya decidido llamar a los jugadores para felicitarlos en medio de la crisis que el país enfrenta por la inseguridad ciudadana y la inestabilidad política.
Alan Diez y su dura crítica a José Jerí por felicitación a jugadores de Universitario
"Yo creo que todos somos hinchas de un equipo, pero no es el momento para estar celebrando. Es el presidente de la República, ahora nos está dando una imagen distinta de salir en la noche, de combatir la delincuencia, hay mucha extorsión y mucha muerte", dijo en el programa 'La Polémica'.
Diez aseguró que el mandatario pudo celebrar el título de manera privada y no pública, pues ahora "no es el momento". "Ahora no es el momento, fuera de tiempo. Lo hubiera hecho en su cuarto llamando a un jugador de la 'U', pero mostrarlo me parece que no, mal tiempo", apuntó.
José Jerí felicitó a jugadores de Universitario tras conseguir el tricampeonato
Jerí se conectó con los futbolistas de la 'U' a través de una videollamada durante los festejos por el tercer título nacional conseguido por los merengues. "Presidente, dale 'U'. Presidente, muchas gracias por el saludo, sabemos que lo queremos un montón. Y dale 'U' toda la vida", expresó Aldo Corzo, quien sujetó el celular en todo momento.