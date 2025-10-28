HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima tendría en la mira a figura de Universitario para reforzar la defensa: "Están buscando una alternativa para Miguel Trauco"

El dominio 'crema' en la Liga 1 ha atraído el interés de clubes como Alianza Lima, que busca reforzar su plantilla tras una temporada irregular. La defensa es una prioridad.

Universitario logró el histórico tricampeonato, tras derrotar 2-1 a ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. La aguerrida defensa y la letal delantera liderada por Álex Valera fueron claves para conseguir la soñada estrella 29. El dominio 'crema' fue notorio desde el Torneo Apertura y despertó el interés de algunos clubes por figuras de la 'U'. Justamente, el eterno rival tendrían en la mira a un importante futbolista 'merengue'.

No es un secreto que Alianza Lima quiere reforzarse de la mejor manera para la próxima temporada luego de fracasar en la Liga 1 y quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La dirigencia aliancista busca alternativas en defensa para Miguel Trauco.

PUEDES VER: Universitario muestra su orgullo tras alcanzar histórico récord en la Liga 1: "El debate ya no existe más"

lr.pe

¿A qué jugador de Universitario tendría en la mira Alianza Lima para la próxima temporada?

Alianza Lima pretende reforzar la defensa. “Entiendo que Alianza está buscando un lateral izquierdo, una variante para Trauco, que creo que es lógica, un suplente o un titular, Alianza le ha hecho conocer al menos al grupo del jugador que voy a mencionar que lo maneja, que le interesa, es de un club peruano, es su mejor amigo, obviamente la salida va a ser complicada porque tiene dos años de contrato”, reveló Mauricio Loret de Mola en 'Denganche'.

"Entiendo que Alianza no le parecería una mala opción la posible llegada de Paolo Reyna, la salida va a ser complicada, no sé si la ‘U’ quiera liberarlo y dejarlo ir para un clásico rival, como era la política de Ferrari, Alianza lo ve como una posible opción, ha mostrado un cierto interés por Paolo Reyna de Universitario", confesó el periodista en el popular programa.

PUEDES VER: Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

lr.pe

Miguel Trauco habló sobre su llegada a Alianza Lima a inicios de año

"Te voy a hablar con la verdad. Para serte sincero, yo tenía miedo al principio. Tenía miedo porque todo el mundo sabe por mi hinchaje jugué en la 'U', entonces tenía miedo de cómo me iban a recibir los hinchas de Alianza. Y de verdad estoy muy muy agradecido con toda la hinchada porque me han recibido muy bien, los compañeros también", contó el futbolista de 33 años para el mencionado programa, el cual es conducido por Diego Penny y José Carvallo.

PUEDES VER: DT de Los Chankas tras el histórico triunfo ante Sporting Cristal: "Nos llena de orgullo ganarle a un club grande en su cancha"

lr.pe

Estadísticas de Miguel Trauco en Alianza Lima

En lo que va del año, Trauco registra 41 partidos jugados: 10 por la Copa Libertadores, 6 por la Sudamericana, 13 por el Apertura y 12 por el Clausura. Por el momento, no registra goles ni asistencias.

