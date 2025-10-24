La esposa de 'Billy' Vizcarra grabó el momento en que el portero boliviano accedió amablemente a la petición de un hincha de Alianza Lima. | Foto: composición LR/TikTok/El Hincha Blanquiazul

La esposa de 'Billy' Vizcarra grabó el momento en que el portero boliviano accedió amablemente a la petición de un hincha de Alianza Lima. | Foto: composición LR/TikTok/El Hincha Blanquiazul

El arquero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, fue protagonista de un hecho anecdótico con un hincha 'blanquiazul', quien, tras chocar levemente el carro del cancerbero boliviano, visiblemente emocionado, le pidió una foto mientras se encontraban en un peaje. Inmediatamente, la esposa del seleccionado 'altiplánico' se sorprendió por la reacción de su esposo ante el pedido del fan del cuadro victoriano.

El momento preciso que el hincha de Alianza Lima le pidió una foto a Guillermo Viscarra

Tras un inesperado choque en la parte trasera de su vehículo, Guillermo Viscarra descendió de su auto, sin darse cuenta de que se trataba de un hincha de Alianza Lima, el club en el que el portero boliviano milita desde este año. El afecto que se ha ganado entre la afición ‘blanquiazul’ durante la campaña nacional e internacional se reflejó en la reacción del seguidor íntimo, quien se mostró sorprendido al coincidir con el arquero en un peaje.

Su esposa, Chela Guanella, grabó el momento y, al notar la reacción del portero boliviano, destacó la calma con la que manejó la situación. Viscarra accedió amablemente al pedido del hincha, aunque no dejó de mostrar su preocupación y advertirle sobre el peligro de no conducir con precaución: ''¡Qué paciencia la de mi esposo!, exclamó la actual pareja del arquero titular de Alianza Lima.

Los comentarios de los usuarios al ver el amable gesto de Guillermo Viscarra

El video se volvió viral en la cuenta oficial de TikTok de la esposa de Guillermo Viscarra, generando numerosas reacciones entre los aficionados al fútbol y seguidores de Alianza Lima, quienes elogiaron la actitud del portero boliviano ante una situación que muchos habrían manejado con enojo o molestia: ''Felizmente no lo chocó a Zambrano'', ''Ya sé qué hacer para la próxima para una foto'', ''Todavía dice al final: ¡Arriba Alianza!'', ''A la firme ni cuenta me di hasta que vi los comentarios que era 'Billy' Viscarra'', ''Eso es ser hincha, y qué paciencia y humildad del arquero de Alianza. Por eso, ¡arriba Alianza Lima toda la vida!'', ''Lo máximo. ¡Educado, amable, buena persona!''.



