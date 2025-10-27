HOYSuscripcion LR Focus

Gregorio Pérez, ex DT de Universitario, felicita al cuadro crema por el tricampeonato: “Llevan impecablemente el club adelante”

El exentrenador de Universitario de Deportes, Gregorio Pérez, envió un emotivo mensaje tras la consagración del club crema como tricampeón nacional, resaltando su cariño eterno por la institución.

Gregorio Pérez tuvo dos etapas al mando del club merengue. Foto: composiciónLR/Ovación/Universitario
Gregorio Pérez tuvo dos etapas al mando del club merengue. Foto: composiciónLR/Ovación/Universitario

A pocas horas del histórico tricampeonato logrado por Universitario de Deportes en la Liga 1 2025, una voz autorizada y muy querida por la hinchada reapareció para sumarse simbólicamente a los festejos. Gregorio Pérez, exdirector técnico del cuadro merengue, expresó su emoción y orgullo por la hazaña alcanzada por la institución con la que mantiene un lazo profundo e inquebrantable.

El veterano entrenador uruguayo, alejado de los banquillos por temas de salud, no pudo ocultar su afecto por el club de Ate. En declaraciones recogidas por radio Ovación, felicitó a todo el entorno de Universitario y aseguró sentirse parte de esta nueva conquista.

¿Qué dijo Gregorio Pérez sobre el tricampeonato de Universitario?

A través de un mensaje cargado de emoción, Gregorio Pérez felicitó públicamente a Universitario tras alcanzar su título número 29 en el fútbol peruano. En su declaración, el exestratega resaltó el compromiso y la organización interna del club, que ha sido clave para sostener un proyecto deportivo exitoso en el tiempo.

“Quiero fundirme en un abrazo con toda la familia crema, felicitaciones a los jugadores, cuerpo técnico, a los dirigentes, que llevan impecablemente el club adelante, en conjunto con todos los que trabajan en la institución”, indicó el popular 'Goyo'.

“Es una gran alegría, una nueva conquista, que está acorde con la historia de este gran club. Ha sido una felicidad muy grande por el afecto y el cariño que, junto a mi familia, le tenemos al club. Disfruten como se lo merecen”, agregó Pérez, quien dirigió al conjunto crema en dos etapas distintas.

¿Cómo fue el paso de Gregorio Pérez en Universitario?

Gregorio Pérez dirigió a Universitario de Deportes en dos oportunidades. Su primera experiencia se dio en la temporada 2020, donde asumió el mando del equipo a inicios de año. Sin embargo, su permanencia se vio afectada por la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19. El parón del campeonato y las restricciones obligaron a suspender su labor después de solo 10 partidos dirigidos.

En septiembre de 2021, el estratega retornó al banquillo crema con la intención de cumplir un contrato de dos años. Su regreso fue bien recibido por los hinchas debido a su estilo sobrio, su cercanía con el plantel y su identificación con los valores institucionales del club. No obstante, una arritmia cardiaca detectada a finales de ese año lo llevó a una intervención quirúrgica compleja, tras la cual decidió dar por finalizado su vínculo profesional con el equipo.

A comienzos de 2022, Pérez anunció su retiro definitivo como entrenador tras más de cuatro décadas de carrera. “Después de 42 años decido decir basta. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos deseos de seguir vinculados al fútbol, pero no como director técnico, sino en otro lugar”, confesó en una entrevista.

Universitario logró el tricampeonato nacional tras vencer 2-1 a ADT

Universitario de Deportes logró remontar 2-1 ante ADT de Tarma, gracias a los tantos de Alex Valera y Matías Di Benedetto, y se adjudicó el Torneo Clausura de la Liga 1 2025 y el tricampeonato del fútbol peruano, siendo esta la segunda vez en su historia que la 'U' logra una hazaña similar.

Luego del triunfo de Cusco FC ante Atlético Grau el sábado 25 de octubre, el equipo de Jorge Fossati tenía la obligación de imponerse en territorio tarmeño y no decepcionaron a sus seguidores. La victoria contra el 'Vendaval celeste' les permitió sumar una nueva estrella en su palmarés.

A través de sus redes sociales, el cuadro merengue publicó un emotivo mensaje para todos sus seguidores. "¡La crema ya salió campeón!", es la frase que se lee en su cuenta de Twitter.

