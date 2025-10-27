Alianza Lima no salió campeón de la Liga 1 2025, pero al menos tendrá el premio consuelo de jugar la edición 2026 de la Copa Libertadores. Tras los resultados de la jornada más reciente en el Torneo Clausura, el club íntimo se aseguró un lugar entre los cuatro primeros puestos de la tabla acumulada, y, por ende, en los playoffs para definir al equipo que clasificará a la fase de grupos del torneo continental.

Vía redes sociales, la cuenta oficial del certamen Conmebol destacó el regreso del cuadro blanquiazul, que disputará la Copa por quinto año consecutivo y acumulará un total de 32 participaciones.

Conmebol da la bienvenida a Alianza Lima a la Copa Libertadores 2026

"Un clásico de la Conmebol Libertadores: Alianza Lima estará presente en la edición 2026", es el mensaje que le dedica el perfil en X de La Gloria Eterna a la escuadra victoriana. Además del elenco aliancista, su 'compadre' Universitario de Deportes y Cusco FC también recibieron la bienvenida a la competencia.

Mensaje de bienvenida al torneo para Alianza Lima. Foto: captura de Conmebol Libertadores/X

Este 2025, Alianza Lima superó con creces los pronósticos al clasificar a la fase de grupos desde la fase previa 1 de Copa Libertadores. En su camino hacia la instancia más emblemática del torneo, los íntimos superaron a Nacional de Paraguay, Boca Juniors y Deportes Iquique de Chile. Posteriormente, dieron pelea en el grupo D y terminaron terceros, lo que les valió el pase a Copa Sudamericana.

¿Qué fase de la Copa Libertadores 2026 jugará Alianza Lima?

Si bien ya tiene asegurada su presencia en el torneo, aún no se sabe qué instancia disputará el equipo dirigido por Néstor Gorosito. Para definirlo, debe disputar primero los playoffs ante los otros dos clubes que ocupen el segundo, tercer o cuarto lugar de la tabla acumulada, dependiendo de la ubicación final de los íntimos.

Si Alianza finaliza la Liga 1 en el segundo puesto del acumulado, se asegurará al menos el cupo de Perú 3 (segunda fase previa de la Copa Libertadores) y aún podría aspirar al cupo de Perú 2 (fase de grupos), si vence al ganador del cruce entre el tercer y cuarto puesto del campeonato peruano.

En caso de terminar tercero del acumulado, se medirá primero al cuarto y viceversa. Si pierde dicha llave, será Perú 4 (primera fase previa de Libertadores), pero de ganar tendrá a disposición tanto las plazas de Perú 3 como de Perú 2.