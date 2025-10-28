Jairo Concha lanza ‘dardo’ a exdirectivo de Alianza Lima tras conseguir tricampeonato con Universitario: “Gracias a Marioni estoy acá”
Jairo Concha recordó de forma irónica a Bruno Marioni, exgerente deportivo de Alianza Lima, durante las celebraciones por el tricampeonato de Universitario de Deportes, destacando que gracias a él ahora forma parte del equipo crema.
Jairo Concha recordó a Bruno Marioni, exgerente deportivo de Alianza Lima, durante las celebraciones por el tricampeonato conseguido con Universitario de Deportes. En un video difundido en redes sociales, donde aparece junto a César Inga, se puede ver a Concha diciendo frente a la cámara que gracias a Marioni él ahora puede estar en la ‘U’.
Cabe señalar que Concha aprovechó esta ocasión para lanzar un mensaje con tintes irónicos y de revancha hacia el directivo que, en su momento, no concretó su renovación con el cuadro blanquiazul, situación que terminó abriendo las puertas para su llegada al clásico rival.
PUEDES VER: Diego Penny arremete contra Kevin Ortega tras expulsar a Sebastián Britos en victoria de Universitario: “Quiero verlo expulsar a Messi”
Jairo Concha recuerda a Bruno Marioni en celebración de Universitario
"Gracias a Marioni estoy acá", empezó diciendo Concha de manera sarcástica.
Cabe destacar que, además de agradecer con ironía al exdirectivo por su incorporación a Universitario, que se consagra tricampeón del fútbol peruano, Concha rememoró el final de la temporada pasada, cuando la ‘U’ se coronó campeón y dejó a Alianza sin títulos, hecho que provocó la salida de Marioni. "Marioni no, si ya lo mandamos a su casa el año pasado nomás", señaló el jugador de Universitario.
PUEDES VER: Jorge Fossati pone en duda su continuidad en Universitario tras obtención del tricampeonato: “Veremos qué hacer en el 2026”
Datos de Jairo Concha en el Torneo Clausura con Universitario
Jairo Concha tuvo una destacada participación en la Liga 1 Apertura, jugando 18 partidos, en donde ha podido aportar con 5 goles y 5 asistencias, sumando un total de 1015 minutos en cancha. Esto según estadísticas del portal Transfermarkt.