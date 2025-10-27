Si bien Universitario de Deportes ya se proclamó tricampeón nacional, la Liga 1 aún no ha terminado. Todos los demás equipos que participan del certamen pelean por distintos objetivos, uno de los cuales es meterse en playoffs para definir la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima y Cusco FC ya se aseguraron los dos primeros cupos a esta instancia, para la cual solo queda una plaza vacante. Este último lugar se lo disputarán FBC Melgar, Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana, los únicos que tienen chances de acuerdo a su ubicación en la tabla acumulada.

Partido restante de FBC Melgar

Con sus 55 puntos, el Dominó ocupa actualmente el cuarto puesto del acumulado, pero solo le queda un partido más debido a que descansará en las dos jornadas finales.

Fecha 17: Alianza Lima vs Melgar | viernes 31 de octubre

Partidos restantes de Sporting Cristal

El cuadro rimense tiene 54 puntos y se ubica en la quinta casilla de la tabla anual. Con tres encuentros todavía por jugar, depende de sí mismo para quedar entre los cuatro primeros y meterse a los playoffs.

Fecha 17: Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal | sábado 1 de noviembre

Fecha 18: Sporting Cristal vs Cienciano | viernes 7 de noviembre

Fecha 19: Atlético Grau vs Sporting Cristal | por definir.

Partidos restantes de Alianza Atlético

Los churres suman 50 unidades en el sexto lugar y son los que menos chances tienen de alcanzar los playoffs en sus tres juegos faltantes.

Fecha 17: Atlético Grau vs Alianza Atlético | domingo 2 de noviembre

Fecha 18: Alianza Atlético vs Alianza Universidad | domingo 9 de noviembre

Fecha 19: Sport Boys vs Alianza Atlético | por definir.

¿Qué necesitan Melgar, Cristal y Alianza Atlético para llegar a playoffs?

En esta lucha por alcanzar los playoffs de la Liga 1 2025, Sporting Cristal es el único que depende de sí mismo. Si los dirigidos por Paulo Autuori ganan todo lo que les queda, se quedarán con el cuarto puesto del acumulado incluso si Melgar gana su cotejo restante.

El Dominó, por su parte, debe ganar su último partido y esperar que Cristal pierda al menos dos y Alianza Atlético al menos uno. Si el equipo de Juan Reynoso empata o sufre una derrota, necesitará que los celestes pierdan sus tres cotejos y los sullanenses pierdan al menos dos.

Por último, Alianza Atlético está obligado a ganar al menos dos partidos más y esperar que Melgar pierda el que le queda y Cristal pierda todo o por lo menos logre solo un empate. Si los pupilos de Gerardo Ameli ganan sus tres choques restantes, deben esperar que los celestes pierdan al menos dos veces.