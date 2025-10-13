HOYSuscripcion LR Focus

Fixture restante de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tras el último partido del club cusqueño, a ambos clubes le quedan la misma cantidad de cotejos por jugar hasta el final del Torneo Clausura. La 'U' cuenta con una buena ventaja en la tabla.

Cremas y cusqueños ocupan los dos primeros puestos de la tabla de posiciones. Foto: composición de LR/Universitario/Cusco FC
Cusco FC dejó escapar otra chance de acercarse a Universitario de Deportes en la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Pese a que tuvo la ventaja de ser local, el cuadro dorado empató ante Comerciantes Unidos y se queda a siete puntos de la 'U' cuando restan muy pocas jornadas para el final de la Liga 1.

Actualmente, cusqueños y estudiantiles tienen la misma cantidad de partidos disputados (12) y les quedan por jugar solo cinco encuentros más a cada uno. Para muchos hinchas, el equipo dirigido por Miguel Rondelli es el único que puede arrebatarle el título a los pupilos de Jorge Fossati, por lo cual ya realizan comparaciones entre el fixture restante de ambas escuadras.

lr.pe

Fixture restante de Universitario

Universitario jugará tres partidos más en Lima y solo tendrá dos salidas a ciudades de altura. En la jornada 17, la 'U' descansará.

  • Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario | aplazado
  • Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC | lunes 20 de octubre
  • Fecha 16: ADT vs Universitario | domingo 26 de octubre
  • Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso | pendiente de programación
  • Fecha 19: Los Chankas vs Universitario | pendiente de programación.

Fixture restante de Cusco FC

A Cusco FC le quedan tres juegos en la Ciudad Imperial y dos salidas, a Huánuco y Huancayo.

  • Fecha 15: Cienciano vs Cusco FC | sábado 18 de octubre
  • Fecha 16: Cusco FC vs Atlético Grau | sábado 25 de octubre
  • Fecha 17: Alianza Universidad vs Cusco FC | domingo 2 de noviembre
  • Fecha 18: Cusco FC vs Sport Boys | pendiente de programación
  • Fecha 19: Sport Huancayo vs Cusco FC | pendiente de programación.

¿Cómo van Universitario y Cusco FC en la tabla de posiciones?

A falta de 15 puntos en disputa, el elenco crema le saca una ventaja de siete unidades a los guerreros dorados. En diferencia de goles también está siete tantos por delante.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC23127231911+8
3ADT211363417170
4Sporting Cristal1911542208+12
5FBC Melgar18134631813+5
6Alianza Lima18125341814+4
7Deportivo Garcilaso181246216160
8Alianza Atlético1612444118+3
9Comerciantes Unidos16124441417-3
10Sport Huancayo15134352322+1
11Cienciano15114341615+1
12Atlético Grau15124351615+1
13Los Chankas15113441424-10
14Alianza Universidad13124171424-10
15Sport Boys12123361016-6
16Juan Pablo II1111254914-5
17Ayacucho FC11123271019-9
18UTC611137916−7
19Deportivo Binacional00000000
