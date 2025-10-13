Fixture restante de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025
Tras el último partido del club cusqueño, a ambos clubes le quedan la misma cantidad de cotejos por jugar hasta el final del Torneo Clausura. La 'U' cuenta con una buena ventaja en la tabla.
Cusco FC dejó escapar otra chance de acercarse a Universitario de Deportes en la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Pese a que tuvo la ventaja de ser local, el cuadro dorado empató ante Comerciantes Unidos y se queda a siete puntos de la 'U' cuando restan muy pocas jornadas para el final de la Liga 1.
Actualmente, cusqueños y estudiantiles tienen la misma cantidad de partidos disputados (12) y les quedan por jugar solo cinco encuentros más a cada uno. Para muchos hinchas, el equipo dirigido por Miguel Rondelli es el único que puede arrebatarle el título a los pupilos de Jorge Fossati, por lo cual ya realizan comparaciones entre el fixture restante de ambas escuadras.
Fixture restante de Universitario
Universitario jugará tres partidos más en Lima y solo tendrá dos salidas a ciudades de altura. En la jornada 17, la 'U' descansará.
- Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario | aplazado
- Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC | lunes 20 de octubre
- Fecha 16: ADT vs Universitario | domingo 26 de octubre
- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso | pendiente de programación
- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario | pendiente de programación.
Fixture restante de Cusco FC
A Cusco FC le quedan tres juegos en la Ciudad Imperial y dos salidas, a Huánuco y Huancayo.
- Fecha 15: Cienciano vs Cusco FC | sábado 18 de octubre
- Fecha 16: Cusco FC vs Atlético Grau | sábado 25 de octubre
- Fecha 17: Alianza Universidad vs Cusco FC | domingo 2 de noviembre
- Fecha 18: Cusco FC vs Sport Boys | pendiente de programación
- Fecha 19: Sport Huancayo vs Cusco FC | pendiente de programación.
¿Cómo van Universitario y Cusco FC en la tabla de posiciones?
A falta de 15 puntos en disputa, el elenco crema le saca una ventaja de siete unidades a los guerreros dorados. En diferencia de goles también está siete tantos por delante.
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|30
|12
|9
|3
|0
|23
|8
|+15
|2
|Cusco FC
|23
|12
|7
|2
|3
|19
|11
|+8
|3
|ADT
|21
|13
|6
|3
|4
|17
|17
|0
|4
|Sporting Cristal
|19
|11
|5
|4
|2
|20
|8
|+12
|5
|FBC Melgar
|18
|13
|4
|6
|3
|18
|13
|+5
|6
|Alianza Lima
|18
|12
|5
|3
|4
|18
|14
|+4
|7
|Deportivo Garcilaso
|18
|12
|4
|6
|2
|16
|16
|0
|8
|Alianza Atlético
|16
|12
|4
|4
|4
|11
|8
|+3
|9
|Comerciantes Unidos
|16
|12
|4
|4
|4
|14
|17
|-3
|10
|Sport Huancayo
|15
|13
|4
|3
|5
|23
|22
|+1
|11
|Cienciano
|15
|11
|4
|3
|4
|16
|15
|+1
|12
|Atlético Grau
|15
|12
|4
|3
|5
|16
|15
|+1
|13
|Los Chankas
|15
|11
|3
|4
|4
|14
|24
|-10
|14
|Alianza Universidad
|13
|12
|4
|1
|7
|14
|24
|-10
|15
|Sport Boys
|12
|12
|3
|3
|6
|10
|16
|-6
|16
|Juan Pablo II
|11
|11
|2
|5
|4
|9
|14
|-5
|17
|Ayacucho FC
|11
|12
|3
|2
|7
|10
|19
|-9
|18
|UTC
|6
|11
|1
|3
|7
|9
|16
|−7
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0