Fixture restante de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Cremas y cusqueños ocupan los dos primeros puestos de la tabla de posiciones. Foto: composición de LR/Universitario/Cusco FC

Cremas y cusqueños ocupan los dos primeros puestos de la tabla de posiciones. Foto: composición de LR/Universitario/Cusco FC

Cusco FC dejó escapar otra chance de acercarse a Universitario de Deportes en la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Pese a que tuvo la ventaja de ser local, el cuadro dorado empató ante Comerciantes Unidos y se queda a siete puntos de la 'U' cuando restan muy pocas jornadas para el final de la Liga 1.

Actualmente, cusqueños y estudiantiles tienen la misma cantidad de partidos disputados (12) y les quedan por jugar solo cinco encuentros más a cada uno. Para muchos hinchas, el equipo dirigido por Miguel Rondelli es el único que puede arrebatarle el título a los pupilos de Jorge Fossati, por lo cual ya realizan comparaciones entre el fixture restante de ambas escuadras.

Fixture restante de Universitario

Universitario jugará tres partidos más en Lima y solo tendrá dos salidas a ciudades de altura. En la jornada 17, la 'U' descansará.

Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario | aplazado

Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC | lunes 20 de octubre

Fecha 16: ADT vs Universitario | domingo 26 de octubre

Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso | pendiente de programación

Fecha 19: Los Chankas vs Universitario | pendiente de programación.

Fixture restante de Cusco FC

A Cusco FC le quedan tres juegos en la Ciudad Imperial y dos salidas, a Huánuco y Huancayo.

Fecha 15: Cienciano vs Cusco FC | sábado 18 de octubre

Fecha 16: Cusco FC vs Atlético Grau | sábado 25 de octubre

Fecha 17: Alianza Universidad vs Cusco FC | domingo 2 de noviembre

Fecha 18: Cusco FC vs Sport Boys | pendiente de programación

Fecha 19: Sport Huancayo vs Cusco FC | pendiente de programación.

¿Cómo van Universitario y Cusco FC en la tabla de posiciones?

A falta de 15 puntos en disputa, el elenco crema le saca una ventaja de siete unidades a los guerreros dorados. En diferencia de goles también está siete tantos por delante.