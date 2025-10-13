HOYSuscripcion LR Focus

Extorsiones llegan a la Liga 1 y Liga 2: más de 15 jugadores están siendo amenazados, revela directivo de la FPF

Walter Dolorier, dirigente de la primera y segunda división del fútbol peruano, afirmó que futbolistas, presidentes y administradores de clubes se han vuelto blanco de los extorsionadores.

El directivo no reveló la identidad de los jugadores que están siendo extorsionados. Foto: Cienciano
El directivo no reveló la identidad de los jugadores que están siendo extorsionados. Foto: Cienciano

El fútbol peruano no es ajeno al flagelo de las extorsiones. De acuerdo con Walter Dolorier, directivo de la Liga 1 y Liga 2 de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), hasta 16 jugadores de ambas categorías están siendo amenazados a lo largo del territorio nacional. Además, presidentes y/o administradores de clubes también se han vuelto blanco de los delincuentes.

"La extorsión ha ingresado al fútbol profesional: por lo menos 16 futbolistas. Es en todo el Perú. El negocio del fútbol es muy llamativo a nivel de sueldos y patrocinios. Muchos no hablan por miedo, por evitar que las familias sean atacadas y por vergüenza. Tienen un temor personal", declaró el dirigente en el programa 'Buenos Días, Perú', de Panamericana.

PUEDES VER: Exfutbolista de la Liga 1 fue detenido por presunta extorsión contra empresario desde hace 3 años

lr.pe

Directivo de FPF sobre extorsiones en el fútbol: "No denuncian por vergüenza"

"Muchos de los presidentes y dueños de clubes no dan la cara, pero sí se comunican con amigos. Muchos de ellos me escriben y he quedado sorprendido. Hemos llegado a una etapa sin protección nacional y creo que nos falta un desarrollo de inteligencia de emergencia urgente", sostuvo Dolorier.

Además de jugadores y administrativos, los árbitros también estarían en la mira de los extorsionadores. "Presidentes y administradores de clubes importantes han dejado sus cargos para no ser atacados por el hampa. En la selva, muchos no denuncian por vergüenza, no tocan a la puerta de la policía. Hemos mapeado que en el sur, Moquegua, Arequipa y la zona del VRAEM, vienen atacando y extorsionando a los árbitros para hacer ganar algún partido", agregó el directivo.

