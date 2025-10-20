Universitario logró un triunfo más que sufrido ante Ayacucho FC por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. A pesar de que este resultado le permite a los cremas mantener una buena ventaja sobre sus escoltas en la tabla de posiciones, el técnico Jorge Fossati no quedó del todo conforme con el rendimiento de su plantel.

El 'Nonno' reconoció que su rival le propuso un partido inteligente, pero fue autocrítico al señalar que el ambiente de fiesta que se vivía en las tribunas del Estadio Nacional pareció desconcentrar a sus jugadores, a quienes "les faltó tener la cabeza en su lugar", opinó.

¿Qué dijo Jorge Fossati tras la victoria ante Ayacucho FC?

"Faltó un poco de paciencia ante un equipo que hizo todo lo que podía, lo que estaba a su alcance para cerrarnos los caminos. Más que paciencia, hubo falta de precisión en ese pase final; hay jugadores en nuestro equipo que no suelen fallar la cantidad de pases que fallaron, y eso impidió que pudiéramos plasmar algunas cosas", declaró Fossati en conferencia de prensa.

"Creo que en el primer tiempo lo que nos faltó fue tener la cabeza en su lugar. De alguna manera pudo más el ambiente, el requerimiento del hincha que a los 10 minutos ya quería ir ganando 3-0", agregó el estratega charrúa.

"Nosotros manejamos los partidos desde la solidez. Incluso si estás ganando 1-0, no puede ser que una pelota larga deje a un rival solo frente a nuestro arquero", dijo en referencia al gol de Juan Lucumí para el empate parcial de Ayacucho FC.

Partidos restantes de Universitario

Superado este cruce ante los ayacuchanos, así queda el calendario restante de Universitario en el Torneo Clausura. A los cremas les bastan dos triunfos más para proclamarse tricampeones.