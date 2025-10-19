La vuelta de Ricardo Gareca a Perú ha vuelto a sonar, pero esta vez no para dirigir a la selección peruana, sino para integrarse a Universitario de Deportes, según información del periodista Giancarlo ‘Flaco’ Granda en Radio Nacional. Esto ocurre a pocas fechas de que los dirigidos por Jorge Fossati puedan lograr el tricampeonato.

No obstante, en la interna del club ya surgen preguntas respecto al futuro, y el nombre del ‘Tigre’ comenzó a sonar con fuerza. Según Granda, es un técnico que gusta mucho en la institución crema; sin embargo, al tener actualmente a Fossati en el banquillo, se plantea ofrecerle un cargo, pero no como director técnico, sino dentro de la estructura interna de la ‘U’.

¿Qué cargo tendría Ricardo Gareca en Universitario?

Según la información que proporciono el periodista, Gareca podría tener un puesto como una persona administrativa dentro de Universitario.

"Me dijeron que el próximo año, Gareca puede entrar en el panorama de Universitario, no me dijeron si como técnico. Es un técnico que gusta, ojo con eso. Obviamente, la ‘U’ tiene un entrenador como Fossati, que está próximo a ser campeón, pero podría entrar como una persona administrativa. Me dijeron que por ahí Gareca vuelve a Perú el próximo año", explicó Granda.

¿Cómo le fue a Ricardo Gareca en Universitario?

Ricardo Gareca dirigió a Universitario de Deportes entre la temporada 2007-08 (desde el 29 de septiembre de 2007) y la 2008-09 (hasta el 31 de diciembre de 2008), acumulando 64 partidos al mando del equipo.