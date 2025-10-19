HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     
Fútbol Español

'Flaco' Granda afirma que Universitario podría traer a Ricardo Gareca, pero no como DT: “Me dijeron que vuelve a Perú”

El exentrenador de la selección peruana podría regresar a Ate, como parte de una estrategia futura de Universitario.

Ricardo Gareca podría volver a Universitario de Deportes. Foto: composición LR/Agranda TV/difusión
Ricardo Gareca podría volver a Universitario de Deportes. Foto: composición LR/Agranda TV/difusión

La vuelta de Ricardo Gareca a Perú ha vuelto a sonar, pero esta vez no para dirigir a la selección peruana, sino para integrarse a Universitario de Deportes, según información del periodista Giancarlo ‘Flaco’ Granda en Radio Nacional. Esto ocurre a pocas fechas de que los dirigidos por Jorge Fossati puedan lograr el tricampeonato.

No obstante, en la interna del club ya surgen preguntas respecto al futuro, y el nombre del ‘Tigre’ comenzó a sonar con fuerza. Según Granda, es un técnico que gusta mucho en la institución crema; sin embargo, al tener actualmente a Fossati en el banquillo, se plantea ofrecerle un cargo, pero no como director técnico, sino dentro de la estructura interna de la ‘U’.

PUEDES VER: Óscar Vílchez arremete contra el arbitraje tras polémica expulsión en victoria de Cusco FC: "¿Alguien los manda?"

lr.pe

¿Qué cargo tendría Ricardo Gareca en Universitario?

Según la información que proporciono el periodista, Gareca podría tener un puesto como una persona administrativa dentro de Universitario.

"Me dijeron que el próximo año, Gareca puede entrar en el panorama de Universitario, no me dijeron si como técnico. Es un técnico que gusta, ojo con eso. Obviamente, la ‘U’ tiene un entrenador como Fossati, que está próximo a ser campeón, pero podría entrar como una persona administrativa. Me dijeron que por ahí Gareca vuelve a Perú el próximo año", explicó Granda.

PUEDES VER: Percy Olivares despotrica contra Franco Velazco por críticas a Sporting Cristal: "Ustedes tienen 2 futbolistas que renunciaron a la selección"

lr.pe

¿Cómo le fue a Ricardo Gareca en Universitario?

Ricardo Gareca dirigió a Universitario de Deportes entre la temporada 2007-08 (desde el 29 de septiembre de 2007) y la 2008-09 (hasta el 31 de diciembre de 2008), acumulando 64 partidos al mando del equipo.

Notas relacionadas
Sporting Cristal y Universitario empataron por la primera semifinal de la Liga Femenina 2025

Sporting Cristal y Universitario empataron por la primera semifinal de la Liga Femenina 2025

LEER MÁS
Percy Olivares despotrica contra Franco Velazco por críticas a Sporting Cristal: "Ustedes tienen 2 futbolistas que renunciaron a la selección"

Percy Olivares despotrica contra Franco Velazco por críticas a Sporting Cristal: "Ustedes tienen 2 futbolistas que renunciaron a la selección"

LEER MÁS
Sporting Cristal confirma partido ante Universitario solo con hinchada local y hace pedido: "Respondamos en la tribuna"

Sporting Cristal confirma partido ante Universitario solo con hinchada local y hace pedido: "Respondamos en la tribuna"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Real Madrid sigue invicto y líder: con 10 jugadores, derrotó 1-0 a Real Sociedad de visita por LaLiga EA Sports

Real Madrid sigue invicto y líder: con 10 jugadores, derrotó 1-0 a Real Sociedad de visita por LaLiga EA Sports

LEER MÁS
Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga: ¿a qué hora y donde ver el partido por la jornada 3?

Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga: ¿a qué hora y donde ver el partido por la jornada 3?

LEER MÁS
Al ritmo de Kylian Mbappé: Real Madrid venció 3-0 a Real Oviedo por la segunda fecha de LaLiga 2025-2026

Al ritmo de Kylian Mbappé: Real Madrid venció 3-0 a Real Oviedo por la segunda fecha de LaLiga 2025-2026

LEER MÁS
Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Getafe EN VIVO y EN DIRECTO vía DSports por LaLiga de España: ¡gol de Mbappé!

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 19 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada de todas las carreras y premios del INH

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y en qué canal ver el partido?

Fútbol Español

Real Madrid sigue invicto y líder: con 10 jugadores, derrotó 1-0 a Real Sociedad de visita por LaLiga EA Sports

Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga: ¿a qué hora y donde ver el partido por la jornada 3?

Al ritmo de Kylian Mbappé: Real Madrid venció 3-0 a Real Oviedo por la segunda fecha de LaLiga 2025-2026

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Habrá cambios en el Ministerio del Interior por persistencia en comprar avión brasileño Embraer

Eduardo Ruiz: Omar Saavedra, segundo policía implicado, da su versión sobre el asesinato del 15 de octubre

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025