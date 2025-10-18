HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Tabla acumulada Liga 1 2025: posiciones actualizadas y clubes que luchan por no descender

Con el Torneo Clausura en su recta final, cada vez falta menos para conocer al campeón del fútbol peruano, así como a los clasificados a torneos internacionales y descendidos a Liga 2.

Tras la exclusión de Binacional en el Torneo Clausura, en total cada club se jugará 35 partidos en esta Liga 1 2025. Foto: composición de Omar Neyra/GLR
Faltan muy pocas semanas para el cierre de esta temporada 2025 de la Liga 1 y la lucha en diversos frentes se va intensificando. Mientras que Universitario lleva mucha ventaja y parece tener casi asegurado el título, la pelea por clasificar a torneos internacionales, así como por no descender, está en su punto más álgido.

Según lo que está contemplado en las bases del torneo, clasificarán a la Copa Libertadores los cuatro clubes que disputen los playoffs (en caso de no haber, serán los cuatro primeros de la tabla acumulada) y a la Sudamericana los cuatro equipos que les sigan en dicha tabla. Al descenso, en tanto, irán los tres últimos del acumulado.

PUEDES VER: Rebagliati sobre cómo debería reaccionar Cristal si Universitario sale campeón: 'Nada de apagar las luces ni esas coj***'

lr.pe

Tabla acumulada de la Liga 1 2025

Así está la tabla acumulada de la Liga 1 2025, actualizada con los partidos disputados hasta la fecha 14 del Torneo Clausura. Universitario está a solo un triunfo y un empate más de asegurar el primer lugar al cierre de la temporada.

Pos.ClubPts.PJPGPEPPGFGCDG
1Universitario693021636120+41
2Alianza Lima583117774426+18
3Cusco FC573017675332+22
4FBC Melgar5232131364834+14
5Sporting Cristal512915685132+19
6Alianza Atlético5030155103926+13
7Dep. Garcilaso483113994535+10
8Sport Huancayo4531136124643+3
9ADT4531129104147-6
10Cienciano4130101194740+7
11Los Chankas3829108113849-11
12Atlético Grau37309101139390
13Sport Boys323188153747-10
14Juan Pablo II303079142943-14
15Com. Unidos273069153148-15
16Ayacucho FC263075182446-22
17UTC253067172652-26
18Alianza UDH243166193159-28
19Binacional18184682033-13

Los escoltas del conjunto crema son Alianza Lima y Cusco FC, cuyo objetivo, en caso de no lograr el título, será quedarse con el cupo de Perú 2 para clasificar a la fase de grupos de la Libertadores. A esta pugna también buscan sumarse Melgar y Sporting Cristal, aunque de momento el Dominó es el que tiene la ventaja.

El club rimense, por ahora, está en puestos de Copa Sudamericana, así como Alianza Atlético, Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo. Otros equipos que aspiran entrar a dicha zona y tienen chances reales son ADT, Cienciano, Los Chankas y Atlético Grau.

PUEDES VER: Jugador de Ayacucho FC sobre partido contra Universitario: 'El solo nombre del rival ya te motiva'

lr.pe

¿Cómo va la lucha por el descenso en la Liga 1?

En cuanto al descenso, uno de los tres que perderá la categoría es Deportivo Binacional, excluido del torneo por disposición judicial. De momento, los que acompañarían al Poderoso del Sur serían Alianza Universidad y UTC, pero también están en peligro Ayacucho FC, Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y Sport Boys.

