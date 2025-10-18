Tabla acumulada Liga 1 2025: posiciones actualizadas y clubes que luchan por no descender
Con el Torneo Clausura en su recta final, cada vez falta menos para conocer al campeón del fútbol peruano, así como a los clasificados a torneos internacionales y descendidos a Liga 2.
Faltan muy pocas semanas para el cierre de esta temporada 2025 de la Liga 1 y la lucha en diversos frentes se va intensificando. Mientras que Universitario lleva mucha ventaja y parece tener casi asegurado el título, la pelea por clasificar a torneos internacionales, así como por no descender, está en su punto más álgido.
Según lo que está contemplado en las bases del torneo, clasificarán a la Copa Libertadores los cuatro clubes que disputen los playoffs (en caso de no haber, serán los cuatro primeros de la tabla acumulada) y a la Sudamericana los cuatro equipos que les sigan en dicha tabla. Al descenso, en tanto, irán los tres últimos del acumulado.
Tabla acumulada de la Liga 1 2025
Así está la tabla acumulada de la Liga 1 2025, actualizada con los partidos disputados hasta la fecha 14 del Torneo Clausura. Universitario está a solo un triunfo y un empate más de asegurar el primer lugar al cierre de la temporada.
|Pos.
|Club
|Pts.
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|1
|Universitario
|69
|30
|21
|6
|3
|61
|20
|+41
|2
|Alianza Lima
|58
|31
|17
|7
|7
|44
|26
|+18
|3
|Cusco FC
|57
|30
|17
|6
|7
|53
|32
|+22
|4
|FBC Melgar
|52
|32
|13
|13
|6
|48
|34
|+14
|5
|Sporting Cristal
|51
|29
|15
|6
|8
|51
|32
|+19
|6
|Alianza Atlético
|50
|30
|15
|5
|10
|39
|26
|+13
|7
|Dep. Garcilaso
|48
|31
|13
|9
|9
|45
|35
|+10
|8
|Sport Huancayo
|45
|31
|13
|6
|12
|46
|43
|+3
|9
|ADT
|45
|31
|12
|9
|10
|41
|47
|-6
|10
|Cienciano
|41
|30
|10
|11
|9
|47
|40
|+7
|11
|Los Chankas
|38
|29
|10
|8
|11
|38
|49
|-11
|12
|Atlético Grau
|37
|30
|9
|10
|11
|39
|39
|0
|13
|Sport Boys
|32
|31
|8
|8
|15
|37
|47
|-10
|14
|Juan Pablo II
|30
|30
|7
|9
|14
|29
|43
|-14
|15
|Com. Unidos
|27
|30
|6
|9
|15
|31
|48
|-15
|16
|Ayacucho FC
|26
|30
|7
|5
|18
|24
|46
|-22
|17
|UTC
|25
|30
|6
|7
|17
|26
|52
|-26
|18
|Alianza UDH
|24
|31
|6
|6
|19
|31
|59
|-28
|19
|Binacional
|18
|18
|4
|6
|8
|20
|33
|-13
Los escoltas del conjunto crema son Alianza Lima y Cusco FC, cuyo objetivo, en caso de no lograr el título, será quedarse con el cupo de Perú 2 para clasificar a la fase de grupos de la Libertadores. A esta pugna también buscan sumarse Melgar y Sporting Cristal, aunque de momento el Dominó es el que tiene la ventaja.
El club rimense, por ahora, está en puestos de Copa Sudamericana, así como Alianza Atlético, Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo. Otros equipos que aspiran entrar a dicha zona y tienen chances reales son ADT, Cienciano, Los Chankas y Atlético Grau.
¿Cómo va la lucha por el descenso en la Liga 1?
En cuanto al descenso, uno de los tres que perderá la categoría es Deportivo Binacional, excluido del torneo por disposición judicial. De momento, los que acompañarían al Poderoso del Sur serían Alianza Universidad y UTC, pero también están en peligro Ayacucho FC, Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y Sport Boys.