Tabla acumulada Liga 1 2025: posiciones actualizadas y clubes que luchan por no descender

Tras la exclusión de Binacional en el Torneo Clausura, en total cada club se jugará 35 partidos en esta Liga 1 2025. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

Faltan muy pocas semanas para el cierre de esta temporada 2025 de la Liga 1 y la lucha en diversos frentes se va intensificando. Mientras que Universitario lleva mucha ventaja y parece tener casi asegurado el título, la pelea por clasificar a torneos internacionales, así como por no descender, está en su punto más álgido.

Según lo que está contemplado en las bases del torneo, clasificarán a la Copa Libertadores los cuatro clubes que disputen los playoffs (en caso de no haber, serán los cuatro primeros de la tabla acumulada) y a la Sudamericana los cuatro equipos que les sigan en dicha tabla. Al descenso, en tanto, irán los tres últimos del acumulado.

Tabla acumulada de la Liga 1 2025

Así está la tabla acumulada de la Liga 1 2025, actualizada con los partidos disputados hasta la fecha 14 del Torneo Clausura. Universitario está a solo un triunfo y un empate más de asegurar el primer lugar al cierre de la temporada.

Pos. Club Pts. PJ PG PE PP GF GC DG 1 Universitario 69 30 21 6 3 61 20 +41 2 Alianza Lima 58 31 17 7 7 44 26 +18 3 Cusco FC 57 30 17 6 7 53 32 +22 4 FBC Melgar 52 32 13 13 6 48 34 +14 5 Sporting Cristal 51 29 15 6 8 51 32 +19 6 Alianza Atlético 50 30 15 5 10 39 26 +13 7 Dep. Garcilaso 48 31 13 9 9 45 35 +10 8 Sport Huancayo 45 31 13 6 12 46 43 +3 9 ADT 45 31 12 9 10 41 47 -6 10 Cienciano 41 30 10 11 9 47 40 +7 11 Los Chankas 38 29 10 8 11 38 49 -11 12 Atlético Grau 37 30 9 10 11 39 39 0 13 Sport Boys 32 31 8 8 15 37 47 -10 14 Juan Pablo II 30 30 7 9 14 29 43 -14 15 Com. Unidos 27 30 6 9 15 31 48 -15 16 Ayacucho FC 26 30 7 5 18 24 46 -22 17 UTC 25 30 6 7 17 26 52 -26 18 Alianza UDH 24 31 6 6 19 31 59 -28 19 Binacional 18 18 4 6 8 20 33 -13

Los escoltas del conjunto crema son Alianza Lima y Cusco FC, cuyo objetivo, en caso de no lograr el título, será quedarse con el cupo de Perú 2 para clasificar a la fase de grupos de la Libertadores. A esta pugna también buscan sumarse Melgar y Sporting Cristal, aunque de momento el Dominó es el que tiene la ventaja.

El club rimense, por ahora, está en puestos de Copa Sudamericana, así como Alianza Atlético, Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo. Otros equipos que aspiran entrar a dicha zona y tienen chances reales son ADT, Cienciano, Los Chankas y Atlético Grau.

¿Cómo va la lucha por el descenso en la Liga 1?

En cuanto al descenso, uno de los tres que perderá la categoría es Deportivo Binacional, excluido del torneo por disposición judicial. De momento, los que acompañarían al Poderoso del Sur serían Alianza Universidad y UTC, pero también están en peligro Ayacucho FC, Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y Sport Boys.