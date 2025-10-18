HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de Liga 1 EN VIVO: partidos de hoy y resultados de la fecha 15

Universitario recibirá a un Ayacucho FC que busca alejarse de la zona de descenso. Por su parte, Alianza Lima y Sporting Cristal tendrá que visitar ciudades de altura en la fecha 15 del Clausura.

La fecha 15 del Torneo Clausura se jugará entre el sábado 18 y lunes 20 de octubre. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Cusco FC/Universitario
La fecha 15 del Torneo Clausura se jugará entre el sábado 18 y lunes 20 de octubre. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Cusco FC/Universitario

El Torneo Clausura 2025 afronta su etapa final y Universitario de Deportes se perfila como el principal candidato para llevarse el título nacional. Sin embargo, clubes como Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal intentarán no perderle el rastro a los merengues en la jornada 15.

Por otra parte, equipos como UTC, Juan Pablo II, Ayacucho FC y Alianza Universidad necesitan ganar con urgencia para alejarse de los últimos lugares y evitar quedar en zona de descenso.

lr.pe

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025

Entre los duelos más atractivos de la fecha 15 del Torneo Clausura destacan la visita de Alianza Lima a Sport Huancayo y el decisivo cruce entre Universitario y Ayacucho FC en el Monumental de Ate.

Sábado 18 de octubre

  • Los Chankas vs Juan Pablo II
  • Horario: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 MAX
  • Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético de Sullana
  • Horario: 3.15 p. m.
  • Canal: L1 MAX
  • Cienciano vs Cusco FC
  • Horario: 6.00 p. m.
  • Canal: L1 MAX

Domingo 19 de octubre

  • Atlético Grau vs UTC de Cajamarca
  • Horario: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 MAX
  • Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal
  • Horario: 5.30 p. m.
  • Canal: L1 MAX

Lunes 20 de octubre

  • Sport Huancayo vs Alianza Lima
  • Horario: 1.15 p. m.
  • Canal: L1 MAX
  • Sport Boys vs Melgar
  • Horario: 6.00 p. m.
  • Canal: GOLPERÚ
  • Universitario vs Ayacucho FC
  • Horario: 8.15 p. m.
  • Canal: GOLPERÚ.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Universitario de Deportes marcha como único líder e invicto a falta de 4 jornadas para finalizar el Torneo Clausura 2025.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC23127231911+8
3Alianza Lima21136342115+6
4FBC Melgar21145632014+6
5Deportivo Garcilaso21135621716+1
6ADT211363417170
7Sporting Cristal1911542208+12
8Cienciano18125341815+3
9Alianza Atlético1612444118+3
10Comerciantes Unidos16124441417-3
11Sport Huancayo15134352322+1
12Atlético Grau15124351615+1
13Los Chankas15113441424-10
14Alianza Universidad13134181526-11
15Sport Boys12133371119-8
16Juan Pablo II1112255915-6
17Ayacucho FC11123271019-9
18UTC612138918−9
19Deportivo Binacional00000000

¿Dónde ver el Torneo Clausura 2025?

La transmisión de los partidos correspondientes a esta jornada 14 del Torneo Clausura 2025 está a cargo del canal L1 Max. El Melgar vs Alianza UDH también se pudo ver vía Nativa y la cuenta de YouTube de L1 Max.

