Tabla de posiciones del Torneo Clausura de Liga 1 EN VIVO: partidos de hoy y resultados de la fecha 15
Universitario recibirá a un Ayacucho FC que busca alejarse de la zona de descenso. Por su parte, Alianza Lima y Sporting Cristal tendrá que visitar ciudades de altura en la fecha 15 del Clausura.
El Torneo Clausura 2025 afronta su etapa final y Universitario de Deportes se perfila como el principal candidato para llevarse el título nacional. Sin embargo, clubes como Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal intentarán no perderle el rastro a los merengues en la jornada 15.
Por otra parte, equipos como UTC, Juan Pablo II, Ayacucho FC y Alianza Universidad necesitan ganar con urgencia para alejarse de los últimos lugares y evitar quedar en zona de descenso.
Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025
Entre los duelos más atractivos de la fecha 15 del Torneo Clausura destacan la visita de Alianza Lima a Sport Huancayo y el decisivo cruce entre Universitario y Ayacucho FC en el Monumental de Ate.
Sábado 18 de octubre
- Los Chankas vs Juan Pablo II
- Horario: 1.00 p. m.
- Canal: L1 MAX
- Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético de Sullana
- Horario: 3.15 p. m.
- Canal: L1 MAX
- Cienciano vs Cusco FC
- Horario: 6.00 p. m.
- Canal: L1 MAX
Domingo 19 de octubre
- Atlético Grau vs UTC de Cajamarca
- Horario: 3.00 p. m.
- Canal: L1 MAX
- Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal
- Horario: 5.30 p. m.
- Canal: L1 MAX
Lunes 20 de octubre
- Sport Huancayo vs Alianza Lima
- Horario: 1.15 p. m.
- Canal: L1 MAX
- Sport Boys vs Melgar
- Horario: 6.00 p. m.
- Canal: GOLPERÚ
- Universitario vs Ayacucho FC
- Horario: 8.15 p. m.
- Canal: GOLPERÚ.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
Universitario de Deportes marcha como único líder e invicto a falta de 4 jornadas para finalizar el Torneo Clausura 2025.
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|30
|12
|9
|3
|0
|23
|8
|+15
|2
|Cusco FC
|23
|12
|7
|2
|3
|19
|11
|+8
|3
|Alianza Lima
|21
|13
|6
|3
|4
|21
|15
|+6
|4
|FBC Melgar
|21
|14
|5
|6
|3
|20
|14
|+6
|5
|Deportivo Garcilaso
|21
|13
|5
|6
|2
|17
|16
|+1
|6
|ADT
|21
|13
|6
|3
|4
|17
|17
|0
|7
|Sporting Cristal
|19
|11
|5
|4
|2
|20
|8
|+12
|8
|Cienciano
|18
|12
|5
|3
|4
|18
|15
|+3
|9
|Alianza Atlético
|16
|12
|4
|4
|4
|11
|8
|+3
|10
|Comerciantes Unidos
|16
|12
|4
|4
|4
|14
|17
|-3
|11
|Sport Huancayo
|15
|13
|4
|3
|5
|23
|22
|+1
|12
|Atlético Grau
|15
|12
|4
|3
|5
|16
|15
|+1
|13
|Los Chankas
|15
|11
|3
|4
|4
|14
|24
|-10
|14
|Alianza Universidad
|13
|13
|4
|1
|8
|15
|26
|-11
|15
|Sport Boys
|12
|13
|3
|3
|7
|11
|19
|-8
|16
|Juan Pablo II
|11
|12
|2
|5
|5
|9
|15
|-6
|17
|Ayacucho FC
|11
|12
|3
|2
|7
|10
|19
|-9
|18
|UTC
|6
|12
|1
|3
|8
|9
|18
|−9
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
¿Dónde ver el Torneo Clausura 2025?
La transmisión de los partidos correspondientes a esta jornada 14 del Torneo Clausura 2025 está a cargo del canal L1 Max. El Melgar vs Alianza UDH también se pudo ver vía Nativa y la cuenta de YouTube de L1 Max.