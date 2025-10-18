Tabla de posiciones del Torneo Clausura de Liga 1 EN VIVO: partidos de hoy y resultados de la fecha 15

La fecha 15 del Torneo Clausura se jugará entre el sábado 18 y lunes 20 de octubre. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Cusco FC/Universitario

El Torneo Clausura 2025 afronta su etapa final y Universitario de Deportes se perfila como el principal candidato para llevarse el título nacional. Sin embargo, clubes como Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal intentarán no perderle el rastro a los merengues en la jornada 15.

Por otra parte, equipos como UTC, Juan Pablo II, Ayacucho FC y Alianza Universidad necesitan ganar con urgencia para alejarse de los últimos lugares y evitar quedar en zona de descenso.

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025

Entre los duelos más atractivos de la fecha 15 del Torneo Clausura destacan la visita de Alianza Lima a Sport Huancayo y el decisivo cruce entre Universitario y Ayacucho FC en el Monumental de Ate.

Sábado 18 de octubre

Los Chankas vs Juan Pablo II

Horario: 1.00 p. m.

Canal: L1 MAX

Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético de Sullana

Horario: 3.15 p. m.

Canal: L1 MAX

Cienciano vs Cusco FC

Horario: 6.00 p. m.

Canal: L1 MAX

Domingo 19 de octubre

Atlético Grau vs UTC de Cajamarca

Horario: 3.00 p. m.

Canal: L1 MAX

Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal

Horario: 5.30 p. m.

Canal: L1 MAX

Lunes 20 de octubre

Sport Huancayo vs Alianza Lima

Horario: 1.15 p. m.

Canal: L1 MAX

Sport Boys vs Melgar

Horario: 6.00 p. m.

Canal: GOLPERÚ

Universitario vs Ayacucho FC

Horario: 8.15 p. m.

Canal: GOLPERÚ.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Universitario de Deportes marcha como único líder e invicto a falta de 4 jornadas para finalizar el Torneo Clausura 2025.

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. 1 Universitario 30 12 9 3 0 23 8 +15 2 Cusco FC 23 12 7 2 3 19 11 +8 3 Alianza Lima 21 13 6 3 4 21 15 +6 4 FBC Melgar 21 14 5 6 3 20 14 +6 5 Deportivo Garcilaso 21 13 5 6 2 17 16 +1 6 ADT 21 13 6 3 4 17 17 0 7 Sporting Cristal 19 11 5 4 2 20 8 +12 8 Cienciano 18 12 5 3 4 18 15 +3 9 Alianza Atlético 16 12 4 4 4 11 8 +3 10 Comerciantes Unidos 16 12 4 4 4 14 17 -3 11 Sport Huancayo 15 13 4 3 5 23 22 +1 12 Atlético Grau 15 12 4 3 5 16 15 +1 13 Los Chankas 15 11 3 4 4 14 24 -10 14 Alianza Universidad 13 13 4 1 8 15 26 -11 15 Sport Boys 12 13 3 3 7 11 19 -8 16 Juan Pablo II 11 12 2 5 5 9 15 -6 17 Ayacucho FC 11 12 3 2 7 10 19 -9 18 UTC 6 12 1 3 8 9 18 −9 19 Deportivo Binacional 0 0 0 0 0 0 0 0

¿Dónde ver el Torneo Clausura 2025?

La transmisión de los partidos correspondientes a esta jornada 14 del Torneo Clausura 2025 está a cargo del canal L1 Max. El Melgar vs Alianza UDH también se pudo ver vía Nativa y la cuenta de YouTube de L1 Max.