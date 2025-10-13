Alianza Lima vs Sport Boys: fecha, hora y canal de TV para el partido por el Torneo Clausura 2025

Se reanuda la Liga 1 2025 tras el parón por la fecha FIFA de octubre. El próximo jueves 16 de octubre, Alianza Lima jugará contra Sport Boys por la fecha 16 del Torneo Clausura. En un inicio, el encuentro iba a jugarse con ambas hinchadas, pero en las últimas horas el Ministerio del Interior desestimó esta opción y solo se disputará con hinchada local debido a la coyuntura social y política que enfrenta el país. El encuentro será transmitido por la señal de L1 MAX en todo el territorio nacional.

Alianza Lima llega a este partido tras una dura caída 2-1 ante Alianza Universidad en Huánuco, resultado que dejó al cuadro íntimo en la sexta posición en la tabla y al borde del nocaut en el Clausura. Sport Boys, por su parte, superó 2-1 a Sport Huancayo, victoria que le dio un alivio a la Misilera para seguir escalando posiciones (actualmente, se ubican decimoquintos).

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sport Boys?

El enfrentamiento entre Alianza Lima vs Sport Boys se jugará este jueves 16 de octubre a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sport Boys?

El canal de TV para ver el Alianza Lima vs Sport Boys será L1 MAX en todo el Perú. Esta señal cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

Canadá: Fanatiz

México: Fanatiz

Puerto Rico: Fanatiz

USA: Fanatiz.

¿Dónde ver ONLINE Alianza Lima vs Sport Boys ?

La plataforma L1 Max móvil será la encargada de transmitir el Alianza Lima vs Sport Boys. En caso no puedas acceder, otra opción para seguir el partido es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

¿Dónde jugarán Alianza Lima vs Sport Boys?

El escenario para este compromiso entre Alianza Lima vs Sport Boys será el estadio Alejandro Villanueva (Matute), recinto ubicado en LA Victoria que tiene capacidad para albergar a cerca de 34.000 espectadores.