Cristian 'Chorri' Palacios fue el apodo que le dieron al uruguayo por el apellido homologo al de Roberto Palacios. Foto: composición LR/Cristian Palacios

A lo largo de la historia del fútbol peruano, muchos jugadores de diversas nacionalidades han pasado por la Liga 1, algunos consolidándose como grandes referentes y otros sin mayor trascendencia. Sin embargo, muchos hinchas de Sporting Cristal recuerdan al uruguayo Cristian ‘Chorri’ Palacios, quien llegó al club en 2019.

Palacios arribó como reemplazo de Gabriel Costa, quien se fue a Colo Colo tras una destacada temporada con el club cervecero. Llegó a préstamo desde Puebla de México, donde había anotado solo 2 goles en 14 partidos, y con el antecedente de haber sido multicampeón en su país con Peñarol, con la intención de convertirse en el jugador desequilibrante por la banda derecha.

¿Qué fue de Cristian 'Chorri' Palacios?

El exjugador de Sporting Cristal, de 35 años, actualmente milita en Everton de la Primera División de Chile, luego de su paso por la Universidad de Chile. En lo que va de la temporada, ha anotado 3 goles en 17 partidos de la liga chilena, además de registrar una asistencia. También ha participado en la Copa Chile, sumando 3 apariciones sin marcar. Según el portal Transfermarkt, su valor actual es de 125 mil euros.

¿Cómo le fue a 'Chorri' Palacios en Sporting Cristal?

Durante su etapa en el cuadro ‘Rimense’, Palacios trabajó con dos entrenadores. Con Manuel Barreto disputó 12 partidos, anotó 5 goles y acumuló 883 minutos en cancha. Bajo la dirección de Claudio Vivas, jugó 36 encuentros, marcó 15 goles y sumó 2.531 minutos de juego.

Equipos por donde paso el 'Chorri' Palacios

A lo largo de su carrera, el uruguayo ha militado en destacados clubes, destacando como uno de sus mayores logros haber sido campeón de Chile con la U. de Chile.