Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025?

Universitario y Ayacucho FC se enfrentan por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Foto: composición LR/difusión

Universitario se enfrenta a Ayacucho FC EN VIVO y EN DIRECTO este lunes 20 de octubre por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El choque entre cremas y los Zorros se disputará en el Estadio Nacional, a partir de las 8.15 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de GOLPERÚ para todo suelo peruano. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

La 'U' va en busca de los tres puntos para alargar su distancia en la cima. El conjunto de Jorge Fossati tiene prácticamente en sus manos el tricampeonato y podría coronarse antes de terminar el Clausura. Su rival de turno es uno de los más endebles en defensa del campeonato.

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO por Torneo Clausura 06:30 ¿Cómo llega Universitario? La 'U' viene de golear 3-0 a Juan Pablo II y está líder del Torneo Clausura con 30 puntos 05:45 ¿En qué canal ver Universitario vs Ayacucho FC? La transmisión del Universitario vs Ayacucho FC estará a cargo de GOLPERÚ 05:10 ¿A qué hora juega Universitario vs Ayacucho FC? El choque entre Universitario vs Ayacucho FC se disputará desde las 8.15 p. m. en el Estadio Nacional.

Universitario vs Ayacucho FC: ficha del partido

Partido Universitario vs Ayacucho FC ¿Cuándo? Lunes 20 de octubre del 2025 ¿A qué hora? 8.15 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? GOLPERÚ ¿Dónde? Estadio Nacional

¿A qué hora juega Universitario vs Ayacucho FC?

En todo el territorio peruano, la hora de inicio de este Universitario vs Ayacucho FC será a las 8.15 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

Perú, Ecuador y Colombia: 8:15 p.m.

Bolivia y Venezuela: 9:15 p.m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 10:15 p.m.

México y Centroamérica: 7:15 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 9:15 p.m.

España: 3:15 a.m. (del lunes)

¿En qué canal ver Universitario vs Ayacucho FC?

La transmisión por TV de este partido irá por las pantallas de GOLPERU, canal 14 y 714 HD de Movistar TV. Por internet, se podrá ver desde la plataforma Movistar TV App, con tu número de cliente.

¿Dónde ver Universitario vs Ayacucho FC online?

Para las personas que deseen verlo ONLINE, el Universitario vs Ayacucho FC estará disponible vía streaming en Movistar TV App. También puedes disfrutarlo por La República Deportes.

Posibles alineaciones Universitario vs Ayacucho FC

Universitario: Sebastián Britos; Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, César Inga; Jairo Vélez y Álex Valera.

Sebastián Britos; Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, César Inga; Jairo Vélez y Álex Valera. Ayacucho FC: Juan Valencia; Jean Franco Falconí, Jonathan Bilbao, Brackson León, Alonso Yovera; Derlis Orué, Hideyoshi Arakaki, Diego Ramírez, Adrián de la Cruz, Juan Lucumí; Franco Caballero.

Pronóstico de apuestas Universitario vs Ayacucho FC

En las principales casas de apuestas, Universitario es el favorito para llevarse el encuentro. Revisa las mejores cuotas.