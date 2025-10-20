Sporting Cristal derrotó a Deportivo Garcilaso 1-0 en Cusco por la fecha 15 del Torneo Clausura. Sin embargo, los reflectores se quedaron con el entrenador Paulo Autori luego de cuestionar fuertemente a Jorge Fossati en plena conferencia de prensa por sus constantes quejas. El técnico de Universitario expresó su malestar hace un par de días por la ajustada programación de la Liga 1 y los cambios de localía.

El cuadro 'celeste' jugará un decisivo duelo contra Universitario de Deportes este jueves en el Estadio Nacional. La 'U' se ilusiona con el tricampeonato, pero antes deberá superar al popular club del Rímac en medio de picantes declaraciones de ambos bandos.

¿Qué dijo Autori sobre las constantes quejas de Jorge Fossati previo al Universitario contra Sporting Cristal?

"Cristal, lo que pide acá es un mínimo de equidad, pero con gente hablando tanta tontería, con irresponsabilidad y por favor que se queden atentos porque tienen rabo de paja. La pregunta que hago es, ¿Cuántos partidos acá han sido cambiados de localía? Porque solamente algunos, por ejemplo, nosotros vamos a jugar en Cutervo. Pregunto, de los equipos grandes, ¿quién fue ahí?", enfatizó el brasileño.

Asimismo, lanzó un dardo al DT de la 'U'. El director técnico del equipo rímense afirmó que muchos deberían guardar silencio, ya que tienen 'rabo de paja'. "El amigo Fossati es muy inteligente con las palabras también, está en su estrategia y hay que sacar el sombrero para ello, pero no puedo sacar el sombrero para los cambios de localía. Algunos deben quedarse callados", reveló el 'Nonno' en conferencia de prensa.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la programación de la Liga 1?

"No nos gusta la programación comprendo que hay razones que exceden inclusive a la propia FPF, pero le das vueltas y al final te das cuenta que el equipo que siempre va en desventaja es la 'U'. Lo mismo nos pasó en la séptima y octava fecha y tampoco habían razones. Ahora jugamos el jueves cuando venimos de jugar el lunes y el rival jugó el domingo. Luego increíblemente otra vez jugamos domingo, con dos días y medio, con un viaje de por medio. Bueno, es lo que hay y vamos a ponerlo todo", afirmó Fossati en Inka Digital TV.



