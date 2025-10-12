HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

U. de Chile se resigna a la partida de Gustavo Álvarez, DT que interesa a la selección peruana: "Prácticamente imposible competir"

Directivos del equipo azul dejaron entrever que el técnico abandonaría su cargo un año antes de lo que estipula su contrato al verse seducido por un posible arribo a la selección peruana.

Gustavo Álvarez tiene contrato en el equipo azul hasta fines del 2026. Foto: U. de Chile
Gustavo Álvarez dejaría la U. de Chile motivado por el interés que ha mostrado en él la selección peruana. Al menos así lo creen en la interna del equipo azul, cuyos directivos parecen resignados a la salida del técnico a raíz de las últimas declaraciones que dejó acerca de su futuro en el club.

"No es momento de tomar decisiones. Sí estimaré evaluarlas en esa fecha (al término de la temporada)", manifestó recientemente el estratega al ser consultado por su continuidad en la 'U', con la que tiene contrato hasta fines del 2026. Estas palabras fueron interpretadas como un presagio de su salida anticipada entre los integrantes de Azul Azul, grupo que maneja a la institución.

lr.pe

U. de Chile sobre Gustavo Álvarez: "Ya decidió que se va a ir"

"Son las declaraciones de un técnico que ya decidió que se va a ir, lo está notificando. Y cuando un técnico quiere irse, es muy difícil convencerlo de lo contrario. Incluso, si me apuras, son las declaraciones de un técnico que ya sabe dónde se va a ir”, fue la respuesta que el diario El Mercurio recogió de un integrante de la mesa directiva del club.

"Cuando una selección viene a buscar a un técnico, es prácticamente imposible competirle. En lo económico y también en lo atractivo que es el trabajo de un seleccionador en términos de calidad de vida”, agregó el dirigente consultado.

Gustavo Álvarez está en el radar de la selección peruana

En los últimos días, el Gerente General de Fútbol de la FPF, Jean Ferrari, descartó los nombres de Néstor Gorosito, Fabián Bustos y Ricardo Gareca como candidatos a asumir el banquillo de la Bicolor. Álvarez, en cambio, "está gustando mucho" en la Videna, según refirió el periodista Gustavo Peralta.

"En la Federación, sin que signifique que sea el único nombre o que lidere o que es el más importante, les está gustando mucho Gustavo Álvarez, les está gustando mucho", fue la información que el comunicador reveló a inicios de mes en el canal L1 Max.

