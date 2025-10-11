HOYSuscripcion LR Focus

Bomberos aseguran que incendio en Pamplona Alta queda confinado
Bomberos aseguran que incendio en Pamplona Alta queda confinado     
Deportes

Alex Valera contesta sobre el tema de sus lesiones y por qué no jugó más ante Chile: "Estoy haciendo mi trabajo"

Luego de casi 1 año, el goleador de Universitario de Deportes volvió a vestir la camiseta de la selección peruana e ingresó en el segundo tiempo de la derrota frente a Chile.

Alex Valera jugó su primer partido con la selección peruana en el 2025. Foto: composición LR/AFP
Alex Valera jugó su primer partido con la selección peruana en el 2025. Foto: composición LR/AFP

Alex Valera volvió a jugar un partido con la selección peruana después de casi 1 año. Antes de la agónica derrota frente a Chile, las repetidas ausencias del goleador de Universitario de Deportes en el combinado nacional generaron una serie de reacciones; incluso, desde algunos sectores se cuestionó su compromiso y pedían que no vuelva a ser convocado.

Después de ingresar en el segundo tiempo del Clásico del Pacífico, el delantero de 29 años respondió a sus detractores y puso fin a los rumores sobre su lesión.

Maxloren Castro y su impresión tras conocer a Felipe Chávez en la selección peruana: 'No habla mucho. Es un buen chico'

lr.pe

Alex Valera revela por qué no jugó más minutos ante Chile

En un primer momento, Alex Valera se mostró contento por volver a competir con la selección peruana. Asimismo, indicó que el poco tiempo de entrenamiento durante la semana no le permitió jugar más tiempo contra Chile.

"Ayer no me tocó estar por el tema que no entrené muy bien durante la semana y bueno... Pude sumar minutos y eso es importante también porque me ayuda a volver a competir al nivel que es de selección, que es muy diferente", manifestó para las cámaras de Fútbol en América en su llegada al país.

Alex Valera es uno de los máximos goleadores de la Liga 1. Foto: La República

Alex Valera es uno de los máximos goleadores de la Liga 1. Foto: La República

DT de Sydney FC revela cómo se comunica con Piero Quispe al ser el único jugador que no habla inglés: 'Nuestro asistente y chef hablan español'

lr.pe

Alex Valera aclara el tema de sus lesiones

Al ser consultado sobre el motivo de sus recientes lesiones, las cuales le impidieron disputar el tramo final de las Eliminatorias 2026, el atacante merengue señaló que no tiene nada que aclarar.

"No, creo que no fue una lesión. Creo que Manuel Barreto lo dijo, es una molestia que tengo ya bastantes meses, pero lo vengo manejando en mi club. No tengo nada que decir, simplemente estoy haciendo mi trabajo. Mientras que los comandos técnicos sepan que estoy trabajando de la mejor manera, para mí eso es muy importante", concluyó.

