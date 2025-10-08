HOYSuscripcion LR Focus

Extorsionador encañona a chofer y le exige que envíe mensaje: "Que nos alineemos"     
Fútbol Peruano

Jean Ferrari revela que Néstor Gorosito pudo llegar a Universitario hasta en 2 oportunidades: "Después apareció en Alianza Lima"

En medio de rumores que lo vinculan con la selección peruana, Jean Ferrari contó que Néstor Gorosito pudo ponerse el buzo de Universitario mucho antes de recalar en Alianza Lima.

Jean Ferrari señaló que tiene una buena relación con Néstor Gorosito. Foto: composición LR/captura de L1 Max/ADN blanquiazul
Jean Ferrari señaló que tiene una buena relación con Néstor Gorosito. Foto: composición LR/captura de L1 Max/ADN blanquiazul

Jean Ferrari continúa con su odisea para encontrar al próximo DT de la selección peruana. En las últimas semanas, surgieron varios nombres para el banquillo de la Blanquirroja, pero no existe nada concreto hasta la fecha. Uno de los que sonó en su momento fue Néstor Gorosito; sin embargo, Ferrari se encargó de descartarlo. A propósito, cuando habló sobre el técnico argentino, señaló que tienen una buena relación, puesto que casi lo ficha para Universitario hasta en dos oportunidades.

Antes de que se convierta en DT de Alianza Lima, Gorosito ya había tenido contacto con el fútbol peruano. La 'U', con Jean Ferrari al mando, lo buscó para que asuma el banquillo crema. Sin embargo, su llegada a Ate nunca pudo concretarse.

Jean Ferrari contó que Néstor Gorosito pudo ser DT de Universitario

“Yo a Gorosito lo conozco, tengo una muy buena relación. Lo considero no solo buen profesional, sino también un buen tipo, es una buena persona”, empezó diciendo Ferrari en una entrevista para el programa 'L1 Radio'.

Asimismo, dio a conocer las dos ocasiones en las que Gorosito pudo arribar al Estadio Monumental. La primera sucedió en el 2020, cuando asumió como director deportivo. “En el año 2019, cuando recién llegué como director deportivo a la ‘U’, tuve una conversación con él y lo fui a buscar a Argentina. Es más, me junté con él cuando estaba en Tigre y él hasta ahora se acuerda de esa reunión porque fue muy simpática”, reveló.

Posteriormente, cuando tomó la administración temporal de la 'U', volvió a preguntar por el estratega de 61 años, pero no se pudo concretar. “Después volví por él en el 2021, cuando recién llegué (como administrador). Nunca se dieron las circunstancias para yo traerlo a Perú, y bueno, después apareció en Alianza”, concluyó.

Jean Ferrari señaló que Néstor Gorosito no es opción para la selección peruana

Néstor Gorosito sonó para llegar a la selección peruana por su buena campaña con Alianza Lima en Copa Sudamericana. No obstante, Ferrari aseguró que no existe nada con el argentino. Es más, aseguró que nunca se han reunido para hablar sobre la Blanquirroja.

“En ningún momento nos hemos juntado para hablar para hablar puntualmente el tema de la selección. Se han tejido tanta historias, hasta que ya había un contrato en el medio. Nunca he tenido una reunión con ‘Pipo’ por el tema selección”, mencionó.

