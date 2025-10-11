La selección peruana empezó con el recambio generacional de mano del entrenador Manuel Barreto. A pesar de perder en el último minuto ante Chile, jugadores jóvenes como Erick Noriega, César Inga y Joao Grimaldo mostraron un gran nivel y apuntan a ser fijos para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Sin embargo, para el periodista Mr. Peet, el combinado nacional no puede prescindir de jugadores con experiencia. El reconocido comunicador mencionó que 3 mundialistas deberían ser considerados para los próximos amistosos de noviembre.

Mr. Peet defiende permanencia de Tapia, Gallese y Polo en la selección peruana

"Yo no sé si de aquí a noviembre cambiará algo el panorama. Yo creo que está bien. Creo que Gallese va a estar, Tapia es necesario. Gallese, Tapia y Polo podrían ser considerados en la próxima convocatoria, en la medida que Barreto lo quiera", manifestó en el programa 'Madrugol'.

En ese sentido, Mr. Peet señaló que no se pueden descartar a jugadores de la talla de Pedro Gallese, Renato Tapia y Andy Polo, quienes fueron mundialistas en Rusia 2018, con miras a las siguientes Eliminatorias.

"No estamos hablando de que Polo sea un anciano. Acá la gente quiere borrar jugadores de 32 años. ¿Con qué van a jugar ustedes un torneo, con sub-23? Yo creo que Gallese, Tapia y Polo tienen que estar. Ni que fuéramos a jugar un torneo sub-23. No nos vamos a jugar una clasificación a Juegos Olímpicos. Después el tiempo dirá si siguen o no", agregó.

"Hoy lo tengo a Polo en el banco y veo que le hacen superioridad numérica a Lazo, lo meto a Polo. Sacaba a Grimaldo que físicamente no daba y Polo trabajaba con Lazo. Veremos de acá a noviembre qué cambio o si Barreto decide mantener el mismo grupo de jugadores", concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

La selección peruana volverá a jugar en el mes de noviembre. El equipo comandado por Manuel Barreto se enfrentarán a sus similares de Rusia y Chile por fecha FIFA.