Jean Ferrari continúa en la búsqueda del nuevo entrenador de la selección peruana. Hace algunas semanas, el actual director general de la FPF viajó a Argentina y Brasil para entrevistar a los posibles candidatos para el banquillo de la Blanquirroja. Si bien aún no define al próximo DT, dejó en claro que para el mes de diciembre podría haber una alternativa más concreta. Ahora bien, uno de los más pedidos fue Ricardo Gareca, quien ha quedado marcado en el corazón de los hinchas peruanos. Sin embargo, Ferrari señaló que el regreso del argentino está totalmente descartado.

Desde que dejó Chile, Gareca aseguró que le gustaría tener una segunda etapa en la selección peruana. No obstante, desde Videna tendrían otros planes y el 'Tigre' no forma parte de estos. Al respecto, Jean Ferrari explicó que busca otro perfil de técnico para la Bicolor.

Jean Ferrari explicó por qué Ricardo Gareca no volverá a la selección peruana

En charla con el programa 'L1 Radio', Jean Ferrari señaló que hoy en día está en la búsqueda de un entrenador que se preocupe por ampliar el universo de jugadores. En este sentido, bajo su punta de vista, Gareca no cumple con esta cualidad.

"Para mí, Ricardo Gareca no está considerado dentro de las posibilidades de poder volver a la selección peruana. Estoy buscando otro perfil. Además, con lo que ya mencionó Manuel Barreto con respecto a ampliar el universo de futbolistas, necesitamos que la relación primer equipo con el jefe de la unidad técnica de menores vaya de la mano. Y Ricardo esa característica no la tiene", declaró.

"Yo creo que Ricardo no se enfocó en trabajar sobre la base de lo que tenía que venir después, sino que se enfocó solamente en el objetivo principal", agregó.

Jean Ferrari habló sobre el perfil del nuevo DT de la selección peruana

En conferencia de prensa, Jean Ferrari se refirió al perfil que quiere del nuevo entrenador de la selección peruana. De acuerdo a su postura, quiere volver a las raíces de la Bicolor y reencontrarse con el 4-3-3, un sistema que le ha funcionado al Equipo de Todos.

"No es tan fácil escoger un técnico, ya que consideramos que algunos son para clubes y otras para selecciones. Queremos volver a las raíces, al juego característico de Perú y al esquema táctico que mejor nos va como es el 4-3-3. Vamos al punto del estilo, queremos versatilidad y estrategia. El primer paso será escogerlo y posteriormente tendrá una entrevista para acceder a la otra fase", sentenció.