Deportes

Raúl Ruidíaz sobre clasificación de la U. de Chile ante Alianza Lima: "Si ganaron, es porque estuvieron mucho mejor que el rival"

En la previa del partido entre Alianza Lima vs Atlético Grau, el atacante peruano habló sobre la eliminación de los blanquiazules de la Copa Sudamericana. Además, señaló que dejó buenos amigos en el Romántico Viajero.

Raúl Ruidíaz señaló que no es una 'revancha' el partido ante Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de Entre Bolas
Raúl Ruidíaz señaló que no es una 'revancha' el partido ante Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de Entre Bolas

Raúl Ruidíaz se llevará todos los reflectores en el partido entre Alianza Lima vs Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. La 'Pulga', con pasado en Universitario, habló en la previa de este emocionante encuentro. En principio, aseguró que están enfocados en sacar un buen resultado de Matute y seguir por una senda positiva. Además, aprovechó para referirse a la reciente eliminación del equipo blanquiazul de la Copa Sudamericana 2025.

Como se recuerda, Ruidíaz vistió los colores de la U. de Chile, verdugo de Alianza Lima, en el 2012. El atacante peruano es recordado con cariño en el Romántico Viajero, puesto que alzó el título nacional en esa temporada.

PUEDES VER: Erick Osores agradece a hinchas de Cusco que le dedicaron emotivas palabras por su enfermedad: Nos volveremos a encontrar

lr.pe

Raúl Ruidíaz habló sobre clasificación de la U. de Chile ante Alianza Lima

En su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Raúl Ruidíaz fue consultado sobre el pase de la U. de Chile a semifinales de la Copa Sudamericana. El delantero señaló que tiene dos amigos en el club y los elogió por su clasificación.

"Tengo dos amigos: Marcelo Díaz y Charles Aránguiz. Ganaron. El partido local lo pude ver poco. Si ganaron, es porque estuvo mucho mejor que el rival", comentó.

Ruidíaz también se refirió a la posibilidad de que pueda jugar en Alianza Lima en futuro. "Yo tengo un contrato muy largo con Grau. Ya es el último contrato que tengo en mi carrera, ya tengo decidido todo. Yo estoy muy agradecido con Arturo y Andrés. Yo estoy muy feliz, Piura es una ciudad hermosa, la gente es espectacular y mi familia está muy cómoda", señaló.

PUEDES VER: Alianza Lima ya contactó a su '9' para el 2026: blanquiazules van por argentino que podría reemplazar a Hernán Barcos o Paolo Guerrero

lr.pe

Raúl Ruidíaz se refiere a una posible 'revancha' ante Alianza Lima

Debido a su pasado merengue, la prensa local aprovechó en preguntarle a Raúl Ruidíaz si el choque ante Alianza Lima es una revancha. Al respecto, el artillero dejó en claro que está cansado de este tipo de interrogantes y añadió que solo está enfocado en el Patrimonio de Piura.

"Ya estoy muy cansado. Soy jugador de Grau, solo me enfoco en Grau. Quiero ganar mañana y darle una alegría, nada más. Nosotros venimos bien, cuatro partidos y 10 puntos. Queremos mantener esa racha y necesitamos los puntos. Más allá de cómo viene Alianza, yo siempre he dicho que debemos enfocarnos en nosotros. Hemos trabajado muy bien, viendo las dificultades y virtudes del rival", concluyó.

