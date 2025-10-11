Debut con derrota de Manuel Barreto. La selección peruana no pudo ante Chile en esta nueva edición del Clásico del Pacífico y perdió 2-1 en el Estadio Bicentenario de La Florida. Perú se había puesto en ventaja con un brillante tanto de César Inga en la primera parte, pero no pudo sostener el resultado y acabó cediendo el triunfo en los últimos minutos del partido tras un autogol de Matías Lazo. A pesar de la derrota, este amistoso significó el debut de Barreto como DT interino, así como la primera aparición de varios jugadores en la selección absoluta. Uno de estos futbolistas fue Felipe Chávez.

El jugador formado en las divisiones del Bayern Múnich ingresó en el segundo tiempo por Jairo Concha cuando el encuentro estaba igualado. Tras el partido, uno de los que analizó el desempeño del mediocampista fue Pedro García.

Pedro García opinó sobre el debut de Felipe Chávez en el Perú vs Chile

En su programa streaming ‘Pedro Responde’, el comentarista deportivo aseguró que Felipe Chávez no jugó el tiempo suficiente para poder formular una opinión concisa. No obstante, explicó que aunque parecía que sus compañeros no le querían dar el balón, eso no era así. García señaló que esto pasaba porque la Bicolor no tenía la posesión, algo que dificultaba que los futbolistas nacionales se puedan asociar.

"Estuvo tan poquito rato que no me atrevo a hacer un juicio de valor de lo que hizo Chávez. Lo que sí me atrevo a decir es que a veces no es que no te la quieran dar, es que no te la pueden dar. Perú no tenía la pelota, no es que haya tenido una sucesión de pases, y ahí está Chávez y no se la querían dar", dijo en un primer momento.

"Perú no tenía la pelota y si no tenía la pelota, dependía de una recuperación y del que la recuperara se la tirara a Chávez y eso no es tan fácil. Chávez puede pedir la pelota teniendo Perú la pelota, en consecuencia de tenerla, desmarcarse y recibir, no es el caso, Perú no tenía la pelota", acotó.

Próximos amistosos de la selección peruana

Como parte de la fecha FIFA de noviembre, la Bicolor jugará contra Rusia y volverá a enfrentar a Chile. Ambos encuentros se disputarán en tierras rusas.