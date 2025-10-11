HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Pedro García señaló por qué jugadores de Perú no le pasaban el balón a Felipe Chávez en partido con Chile: "Eso no es tan fácil"

El comentarista deportivo se refirió a lo que fue el debut del jugador del Bayern Múnich en el amistoso entre Perú y Chile por fecha FIFA.

Perú y Chile jugaron en Santiago. Foto: composición LR/ FC Bayern Campus/captura Pedro Responde’
Perú y Chile jugaron en Santiago. Foto: composición LR/ FC Bayern Campus/captura Pedro Responde’

Debut con derrota de Manuel Barreto. La selección peruana no pudo ante Chile en esta nueva edición del Clásico del Pacífico y perdió 2-1 en el Estadio Bicentenario de La Florida. Perú se había puesto en ventaja con un brillante tanto de César Inga en la primera parte, pero no pudo sostener el resultado y acabó cediendo el triunfo en los últimos minutos del partido tras un autogol de Matías Lazo. A pesar de la derrota, este amistoso significó el debut de Barreto como DT interino, así como la primera aparición de varios jugadores en la selección absoluta. Uno de estos futbolistas fue Felipe Chávez.

El jugador formado en las divisiones del Bayern Múnich ingresó en el segundo tiempo por Jairo Concha cuando el encuentro estaba igualado. Tras el partido, uno de los que analizó el desempeño del mediocampista fue Pedro García.

PUEDES VER: Manuel Barreto lamentó dura derrota de la selección peruana ante Chile tras un autogol en el último minuto: 'Duele'

lr.pe

Pedro García opinó sobre el debut de Felipe Chávez en el Perú vs Chile

En su programa streaming ‘Pedro Responde’, el comentarista deportivo aseguró que Felipe Chávez no jugó el tiempo suficiente para poder formular una opinión concisa. No obstante, explicó que aunque parecía que sus compañeros no le querían dar el balón, eso no era así. García señaló que esto pasaba porque la Bicolor no tenía la posesión, algo que dificultaba que los futbolistas nacionales se puedan asociar.

"Estuvo tan poquito rato que no me atrevo a hacer un juicio de valor de lo que hizo Chávez. Lo que sí me atrevo a decir es que a veces no es que no te la quieran dar, es que no te la pueden dar. Perú no tenía la pelota, no es que haya tenido una sucesión de pases, y ahí está Chávez y no se la querían dar", dijo en un primer momento.

"Perú no tenía la pelota y si no tenía la pelota, dependía de una recuperación y del que la recuperara se la tirara a Chávez y eso no es tan fácil. Chávez puede pedir la pelota teniendo Perú la pelota, en consecuencia de tenerla, desmarcarse y recibir, no es el caso, Perú no tenía la pelota", acotó.

PUEDES VER: Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: 'Lo primero que hice fue sacarlo a él'

lr.pe

Próximos amistosos de la selección peruana

Como parte de la fecha FIFA de noviembre, la Bicolor jugará contra Rusia y volverá a enfrentar a Chile. Ambos encuentros se disputarán en tierras rusas.

  • Perú vs Rusia | Miércoles 12 de noviembre | Gazprom Arena en San Petersburgo
  • Perú vs Chile | Martes 18 de noviembre | Estadio Fischt de Sochi.
Notas relacionadas
Manuel Barreto lamentó dura derrota de la selección peruana ante Chile tras un autogol en el último minuto: "Duele"

Manuel Barreto lamentó dura derrota de la selección peruana ante Chile tras un autogol en el último minuto: "Duele"

LEER MÁS
Reimond Manco se rinde ante Felipe Chávez tras convocatoria a la selección peruana, pero advierte: “Tienen que ser pacientes"

Reimond Manco se rinde ante Felipe Chávez tras convocatoria a la selección peruana, pero advierte: “Tienen que ser pacientes"

LEER MÁS
Emily Lima, exentrenadora de la selección peruana femenina, fue despedida del Levante tras solo 6 partidos

Emily Lima, exentrenadora de la selección peruana femenina, fue despedida del Levante tras solo 6 partidos

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: "Lo primero que hice fue sacarlo a él"

Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: "Lo primero que hice fue sacarlo a él"

LEER MÁS
Reimond Manco se rinde ante Felipe Chávez tras convocatoria a la selección peruana, pero advierte: “Tienen que ser pacientes"

Reimond Manco se rinde ante Felipe Chávez tras convocatoria a la selección peruana, pero advierte: “Tienen que ser pacientes"

LEER MÁS
Cenaida Uribe confirma que Alianza Lima no se presentará al inicio de la Liga Peruana de Vóley: "No puedo, tengo mi 'Noche Blanquiazul'"

Cenaida Uribe confirma que Alianza Lima no se presentará al inicio de la Liga Peruana de Vóley: "No puedo, tengo mi 'Noche Blanquiazul'"

LEER MÁS
Alexander Robertson se quedó con las ganas de jugar con Australia: no fue convocado ni entre los suplentes en amistoso

Alexander Robertson se quedó con las ganas de jugar con Australia: no fue convocado ni entre los suplentes en amistoso

LEER MÁS
Manuel Barreto lamentó dura derrota de la selección peruana ante Chile tras un autogol en el último minuto: "Duele"

Manuel Barreto lamentó dura derrota de la selección peruana ante Chile tras un autogol en el último minuto: "Duele"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Deportes

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Partidos de hoy, 10 de octubre: horarios y canales de TV de amistosos internacional en la fecha FIFA

Uruguay se impone por 1-0 frente a República Dominicana por amistoso FIFA

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025