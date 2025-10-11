Perú cayó ante Chile en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA del mes de octubre. Más allá del resultado negativo, este encuentro significó no solo el debut de Manuel Barreto al mando de la selección peruana como DT interino, sino también el debut de algunos jugadores que formarán parte del recambio generacional. Maxloren Castro y Felipe Chávez son dos de los futbolistas que se estrenaron con la Bicolor. Al final del partido, el atacante de Sporting Cristal fue consultado por Chávez.

Maxloren contó que aunque no haya podido conversar con el actual mediocampista del Bayern Munich la impresión que tiene de él es bastante positiva.

Maxloren Castro habló sobre Felipe Chávez tras el Perú vs Chile

"Creo que no habla mucho, pero sí habla español. No he tenido la oportunidad de conversar con él, pero es un buen chico", declaró en primera instancia.

Luego, destacó una de sus virtudes: el gol, algo que ya ha venido demostrando en las divisiones menores del Bayern Múnich. "Es un jugador que juega en equipo grande y también tiene gol, es importante para el equipo", sentenció.

Maxloren Castro se mostró feliz tras su debut con Perú: "Estoy muy emocionado"

El futbolista de 17 años fue titular en la selección peruana y tuvo un desempeño importante. Incluso, estuvo cerca de abrir el marcador en el inicio del partido tras un pase de Joao Grimaldo. En conversación con los medios, Castro se mostró entusiasmado por su estreno con la Bicolor y resaltó el esfuerzo del equipo, pese a no conseguir la victoria.

"Muy feliz por mi debut. Estoy muy emocionado. El grupo estuvo siempre juntos, venimos trabajando algunos días. Desde el calentamiento sabíamos que el partido iba a ser difícil. Salí al campo con ganas de hacer un gol, aunque los resultados no se dieron el equipo dejó todo en la cancha y nos vamos felices", sostuvo.

Además, habló de Manuel Barreto y las opciones que está brindando a los nuevos jóvenes de cara a los retos que se avecinan. "Nos da la confianza para afrontar el partido de la mejor manera. Es un profesor que da las oportunidades a los chicos, como a mí y a Felipe (Chávez). Muy felices por ello", acotó.