Anderson Villacorta, Juan Pablo Goicochea y Pedro Díaz son algunos de los convocados que no disputaron el Perú vs Chile. Foto: composición/FPF

De los 26 convocados que integraron el plantel de la selección peruana para esta fecha FIFA de octubre 2025, 16 fueron los que jugaron, de forma total o parcial, el amistoso contra Chile. De los 10 restantes, solo Marcos López fue excluido de la lista final por estar lesionado, mientras que los otros 9 se quedaron en el banquillo de suplentes por decisión del técnico Manuel Barreto.

Tras no poder tener acción en el juego de práctica frente a la Roja, este grupo de jugadores buscará su revancha en los amistosos de noviembre, los cuales serán los últimos que la Blanquirroja disputará en el año.

¿Qué convocados a la selección peruana no jugaron ante Chile?

Estos son los 10 jugadores que se quedaron sin jugar en la derrota 1-2 contra la selección chilena.

Pedro Díaz (portero, Cusco FC)

Diego Romero (portero, Banfield)

Marcos López (lateral, Copenhague)

Anderson Villacorta (defensa, Mineros de Zacatecas)

Anderson Santamaría (defensa, Universitario)

Cristian Carbajal (lateral, Sport Boys)

D'Alessandro Montenegro (lateral, ADT)

Jesús Pretell (mediocampista, Sporting Cristal)

Álvaro Rojas (mediocampista, Juan Pablo II)

Juan Pablo Goicochea (delantero, Platense).

En el caso de los dos arqueros, Barreto optó por alinear a Diego Enríquez durante los 90 minutos. Villacorta y Santamaría no fueron considerados para reemplazar a Miguel Araujo y Renzo Garcés en la zaga, en tanto que Carbajal y Montenegro tampoco pudieron tener una chance por los costados.

En el mediocampo, Pretell se quedó con las ganas de jugar y Rojas, al ser convocado de último minuto tras haber sido sparring, tenía pocas opciones de jugar. Finalmente, Goicochea no encontró espacio en una delantera que tuvo como referente en ataque primero a Luis Ramos y luego a Álex Valera.

¿Cuándo son los próximos amistosos de Perú?

Los siguientes partidos de la selección peruana serán en Rusia, por la fecha FIFA de noviembre. El miércoles 12 de dicho mes, la Bicolor enfrentará al combinado local, mientras que el martes 18 volverá a medirse contra Chile.