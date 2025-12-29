HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Carlos Zambrano perdió apuesta de 100 mil soles contra streamer en partido de Fútbol 7: "Era para jugar media hora más"

El defensor de Alianza Lima marcó un golazo de cabeza, pero no fue suficiente para que su equipo evitara la derrota frente al streamer 'Ninhoviejo'. 

Carlos Zambrano seguirá jugando en Alianza Lima en el 2026. Foto: composición LR/captura de 'Ninhoviejo'
Carlos Zambrano seguirá jugando en Alianza Lima en el 2026. Foto: composición LR/captura de 'Ninhoviejo'

Carlos Zambrano continúa disfrutando de sus vacaciones después de una irregular temporada con Alianza Lima. El defensor ha sido uno de los referentes del equipo blanquiazul, pero su campaña no culminó de la mejor manera debido a sus continuas expulsiones. Por el momento, el 'Káiser' pasa un buen rato en sus días de relajo, pero no deja de lado las actividades físicas. En esta oportunidad, fue visto jugando en un partido de Fútbol 7 contra el conocido streamer 'Ninhoviejo'.

El compromiso se llevó a cabo en el distrito de San Miguel y lo llamativo es que la apuesta fue de un total de 100.000 soles. A pesar del esfuerzo de su equipo hasta el pitazo final, Carlos Zambrano perdió por 2-1, por lo que tendrá que cumplir con lo acordado con el streamer.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo impone nuevo récord y deja atrás a Lionel Messi: lleva 14 temporadas distintas marcando 40 goles o más

lr.pe

Carlos Zambrano perdió 100.000 soles contra streamer en partido de Fútbol 7

Zambrano no solo jugó el partido, sino también tuvo la oportunidad de anotar en los últimos minutos del encuentro. El zaguero se lució con un gran cabezazo, el cual significaba el descuento para su equipo. No obstante, no le alcanzó para encontrar la igualdad.

Al terminar el cotejo, Carlos Zambrano habló sobre el evento y lo que fue el partido. Lejos de lamentarse por haber sido derrotado, el 'León' señaló que fue un buen espectáculo y agradeció a 'Ninhoviejo' por la invitación.

"Fuera del gol, creo que fue un lindo partido porque se torno complicado contra un gran rival pero bueno, esto es fútbol. Era para jugar media hora más, quedaron las ganas pero ya está. Esperemos (que haya una revancha). Agradecido por la invitación y el ritmo, así que a disfrutar ahora", comentó.

PUEDES VER: Hernán Barcos retomaría contacto con Sport Boys: el Pirata habría rechazado propuesta de FC Cajamarca por deudas

lr.pe

¿Cuál es el actual valor de mercado de Carlos Zambrano?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Carlos Zambrano tiene un valor en el mercado de 200.000 euros.

Notas relacionadas
Alianza Lima pone la mira en Javier Méndez: uruguayo que fue campeón con Peñarol podría ser competencia de Carlos Zambrano

Alianza Lima pone la mira en Javier Méndez: uruguayo que fue campeón con Peñarol podría ser competencia de Carlos Zambrano

LEER MÁS
Carlos Zambrano se sincera sobre su relación con Hernán Barcos y confiesa que no son amigos: "Se lo he dicho en la cara"

Carlos Zambrano se sincera sobre su relación con Hernán Barcos y confiesa que no son amigos: "Se lo he dicho en la cara"

LEER MÁS
Carlos Zambrano 'compromete' a Luis Advíncula por su hinchaje: "Es de Alianza Lima, pero tiene sentimiento por Sporting Cristal"

Carlos Zambrano 'compromete' a Luis Advíncula por su hinchaje: "Es de Alianza Lima, pero tiene sentimiento por Sporting Cristal"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cristiano Ronaldo impone nuevo récord y deja atrás a Lionel Messi: lleva 14 temporadas distintas marcando 40 goles o más

Cristiano Ronaldo impone nuevo récord y deja atrás a Lionel Messi: lleva 14 temporadas distintas marcando 40 goles o más

LEER MÁS
Hernán Barcos retomaría contacto con Sport Boys: el Pirata habría rechazado propuesta de FC Cajamarca por deudas

Hernán Barcos retomaría contacto con Sport Boys: el Pirata habría rechazado propuesta de FC Cajamarca por deudas

LEER MÁS
Inter Miami resalta título de Alianza Lima previo a la 'Noche Blanquiazul 2026': "Ostenta una copa internacional en su palmarés"

Inter Miami resalta título de Alianza Lima previo a la 'Noche Blanquiazul 2026': "Ostenta una copa internacional en su palmarés"

LEER MÁS
Christian Cueva volvió a jugar con Alianza Lima en 'Duelo de Leyendas' y sorprendió con fina asistencia

Christian Cueva volvió a jugar con Alianza Lima en 'Duelo de Leyendas' y sorprendió con fina asistencia

LEER MÁS
Jugadoras de Alianza Lima reaccionan ante críticas tras derrota contra San Martín por la Liga Peruana de Vóley: “Me tienen harta”

Jugadoras de Alianza Lima reaccionan ante críticas tras derrota contra San Martín por la Liga Peruana de Vóley: “Me tienen harta”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Deportes

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Fichajes de la Liga 1 2026: últimas noticias en el mercado de pases del fútbol peruano hoy, viernes 26 de diciembre

Sport Boys sufre la baja de 2 recientes fichajes: integrantes del comando técnico dejan el club tras haber sido presentados hace 4 días

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025