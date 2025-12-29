Carlos Zambrano continúa disfrutando de sus vacaciones después de una irregular temporada con Alianza Lima. El defensor ha sido uno de los referentes del equipo blanquiazul, pero su campaña no culminó de la mejor manera debido a sus continuas expulsiones. Por el momento, el 'Káiser' pasa un buen rato en sus días de relajo, pero no deja de lado las actividades físicas. En esta oportunidad, fue visto jugando en un partido de Fútbol 7 contra el conocido streamer 'Ninhoviejo'.

El compromiso se llevó a cabo en el distrito de San Miguel y lo llamativo es que la apuesta fue de un total de 100.000 soles. A pesar del esfuerzo de su equipo hasta el pitazo final, Carlos Zambrano perdió por 2-1, por lo que tendrá que cumplir con lo acordado con el streamer.

Carlos Zambrano perdió 100.000 soles contra streamer en partido de Fútbol 7

Zambrano no solo jugó el partido, sino también tuvo la oportunidad de anotar en los últimos minutos del encuentro. El zaguero se lució con un gran cabezazo, el cual significaba el descuento para su equipo. No obstante, no le alcanzó para encontrar la igualdad.

Al terminar el cotejo, Carlos Zambrano habló sobre el evento y lo que fue el partido. Lejos de lamentarse por haber sido derrotado, el 'León' señaló que fue un buen espectáculo y agradeció a 'Ninhoviejo' por la invitación.

"Fuera del gol, creo que fue un lindo partido porque se torno complicado contra un gran rival pero bueno, esto es fútbol. Era para jugar media hora más, quedaron las ganas pero ya está. Esperemos (que haya una revancha). Agradecido por la invitación y el ritmo, así que a disfrutar ahora", comentó.

¿Cuál es el actual valor de mercado de Carlos Zambrano?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Carlos Zambrano tiene un valor en el mercado de 200.000 euros.