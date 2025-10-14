Alianza Lima atraviesa un momento difícil en la Liga 1 2025 luego de registrar algunas caídas en el Torneo Clausura 2025. Sin embargo, la dirigencia íntima ya ha comenzado a planificar la temporada 2026. Como primer paso, confirmaron la continuidad de Eryc Castillo, y ahora ha trascendido que Luis Advíncula, que milita actualmente en Boca Juniors, es uno de los nombres que figura como posible refuerzo.

Según informó Luis Fregossi, periodista argentino que cubre al Xeneize, en las últimas horas Boca Juniors le ha comunicado a Alianza Lima que la salida del mediocampista de la selección peruana está tazada en 1.5 millón de dólares. Además, informó que al 'Rayo' le queda poco tiempo en el conjunto bostero.

Boca Juniors y la cifra que le puso a Luis Advíncula para rescindir contrato

"Boca le aviso a Alianza Lima que la salida de Luis Advíncula se puede cerrar en 1.5 M de dólares. En los próximos días seguirán negociando. Los días del peruano en Boca están contados", escribió Fregossi en su cuenta oficial de X.

Cabe precisar que el jugador de 35 años tiene vínculo con el Xeneize hasta finales del 2026, por lo que tiene que llegar a un acuerdo con la institución bostera para dar por finalizado el contrato.

¿Cómo le ha ido a Luis Advíncula en Boca Juniors este 2025?

En lo que va de la temporada, Luis Advíncula ha jugado 22 partidos: uno por la Copa Libertadores, 13 por el Apertura, 3 por el Mundial de Clubes, uno por la Copa Argentina y 4 por el Clausura. El lateral nacional solo registra un gol y una asistencia, ambos en el Apertura.