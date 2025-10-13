Jean Ferrari sigue evaluando distintos nombres con miras a definir al nuevo entrenador de la selección peruana. En las últimas horas, desde territorio chileno se indicó que la FPF tendría en la mira a Gustavo Álvarez, técnico de la U. de Chile, e incluso mencionaron que estaría dispuesta a desembolsar un millonario monto. En medio de este panorama, el exfutbolista Diego Rebagliati señaló el perfil del argentino agrada en la Videna; sin embargo, no es el único.

Por otra parte, el ahora comentarista deportivo reveló que la reciente derrota ante la selección chilena hizo reflexionar a otros técnicos que, en un primer momento, no se encontraban convencidos con el proyecto de la Bicolor.

Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana

"Averigüe un poquito en la mañana, me dijeron que es opción. Es un nombre que está. Hay algunos miembros, entre los que toman las decisiones en el área técnica, que les gusta el nombre de Gustavo Álvarez. También hay un técnico de Brasil y otro de Argentina", sostuvo en el programa 'DyT' sobre los candidatos.

Diego Rebagliati precisó que algunos entrenadores tenían dudas respecto al universo de jugadores disponibles en la selección peruana; no obstante, lo visto en el 'Clásico del Pacífico' hizo que reevaluaran su postura.

"Lo que me dijeron es que un par de técnicos, con los que se habían entrevistado, que no les gustaba mucho la idea, porque preguntaban qué jugadores hay. Después de ver el partido con Chile, agarraron el teléfono y dijeron: 'bueno, conversemos'. El partido con Chile generó una sensación de que hay un poquito más con qué trabajar", señaló.

"Lo que pasaba con algunos técnicos es que el 2026 es un año muerto, solamente para jugar amistosos. No es tan fácil conseguir un técnico joven porque prácticamente va a dirigir partidos en un año. Es una trabajo mucho de oficina. No está fácil el perfil del entrenador", concluyó.

¿Qué perfil de técnico busca la selección peruana?

Hace algunos días, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, aseguró que todavía no tiene definido al nuevo técnico de Perú, pero lo que sí tiene claro es el perfil que busca.

"No es tan fácil escoger un técnico, ya que consideramos que algunos son para clubes y otras para selecciones. Queremos volver a las raíces, al juego característico de Perú y al esquema táctico que mejor nos va como es el 1-4-3-3. Vamos al punto del estilo, queremos versatilidad y estrategia. El primer paso será escogerlo y posteriormente tendrá una entrevista para acceder a la otra fase", explicó en conferencia.