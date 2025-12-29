HOYSuscripcion LR Focus

Christian Cueva es cuestionado por la prensa ecuatoriana y lo catalogan como uno de los peores fichajes del año tras irse de Emelec

'Aladino' viene siendo lapidado por la prensa ecuatoriana tras su bajo rendimiento en Emelec.

Christian Cueva es catalogado como uno de los peores fichajes del año en el fútbol ecuatoriano. Foto: Composición LR
Luego de haber tenido un inicio de año bueno, se esperaba que Christian Cueva pueda terminar la temporada de la mejor manera, pero no fue así. Tras un comienzo positivo con Cienciano, 'Aladino' llegó a Emelec, teniendo una nueva oportunidad de volver a destacar en el fútbol internacional. El mediocampista llegó a Ecuador con la misión de ser el '10' que pueda ayudar al equipo a salir de la zona de descenso. A pesar de ello, su rendimiento no fue el esperado y empezó a ser cuestionado.

El portal Mr. Offsider incluyó a Christian Cueva como de los peores fichajes del año. "¿Cuál fue el peor fichaje de la Liga Ecuabet?", indicó el medio, comparándolo con Felipe Caicedo, del Barcelona de Guayaquil. Ambos futbolistas fueron cuestionados por el bajo rendimiento en sus respectivos clubes.

larepublica.pe

PUEDES VER: Christian Cueva volvió a jugar con Alianza Lima en 'Duelo de Leyendas' y sorprendió con fina asistencia

lr.pe

Christian Cueva es considerado de los peores fichajes del año en el fútbol ecuatoriano

El momento que vivió 'Aladino' en Emelec fue de incertidumbre, debido a los problemas económicos por los que atravesaba el equipo 'eléctrico'. Hubieron varios factores que no permitieron que Christian Cueva mostrara su mejor nivel y eso hizo que estuviera expuesto por la prensa ecuatoriana. Los medios criticaron al volante peruano debido a que se esperaba mucho más de él, considerando que es un futbolista con una trayectoria interesante y sobre todo por el nivel que mostró en temporadas anteriores.

La suma de problemas, entre económicos y con las críticas, hizo que el volante tomara la decisión de salir del equipo antes de finalizar el campeonato. Si bien, Emelec pudo salvar la categoría, el futbolista de 34 años no fue esquivo a las críticas de la prensa y de los propios hinchas del Emelec.

PUEDES VER: FC Cajamarca hizo oficial el fichaje de Pablo Lavandeira: Exfutbolista de Alianza Lima jugará en club recién ascendido a la Liga 1 2026

lr.pe

¿En qué equipos ha jugado Christian Cueva?

Tras su salida de Emelec, 'Aladino' volverá al Perú para jugar la Liga 1 2026 en Juan Pablo II College. El volante volverá al campeonato peruano con el fin de tener continuidad y recuperar su mejor nivel. Esta es la lista de los clubes por donde pasó el experimentado futbolista de 34 años:

  • Universidad San Martín (Perú)
  • Universidad César Vallejo (Perú)
  • Unión Española (Chile)
  • Rayo Vallecano (España)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Toluca (México)
  • Sao Paulo (Brasil)
  • Krasnodar (Rusia)
  • Pachuca (México)
  • Yeni Malatyaspor (Turquía)
  • Al-Fateh (Arabia Saudita)
  • Cienciano (Perú)
  • Emelec (Ecuador)
