Luego de haber tenido un inicio de año bueno, se esperaba que Christian Cueva pueda terminar la temporada de la mejor manera, pero no fue así. Tras un comienzo positivo con Cienciano, 'Aladino' llegó a Emelec, teniendo una nueva oportunidad de volver a destacar en el fútbol internacional. El mediocampista llegó a Ecuador con la misión de ser el '10' que pueda ayudar al equipo a salir de la zona de descenso. A pesar de ello, su rendimiento no fue el esperado y empezó a ser cuestionado.

El portal Mr. Offsider incluyó a Christian Cueva como de los peores fichajes del año. "¿Cuál fue el peor fichaje de la Liga Ecuabet?", indicó el medio, comparándolo con Felipe Caicedo, del Barcelona de Guayaquil. Ambos futbolistas fueron cuestionados por el bajo rendimiento en sus respectivos clubes.

El momento que vivió 'Aladino' en Emelec fue de incertidumbre, debido a los problemas económicos por los que atravesaba el equipo 'eléctrico'. Hubieron varios factores que no permitieron que Christian Cueva mostrara su mejor nivel y eso hizo que estuviera expuesto por la prensa ecuatoriana. Los medios criticaron al volante peruano debido a que se esperaba mucho más de él, considerando que es un futbolista con una trayectoria interesante y sobre todo por el nivel que mostró en temporadas anteriores.

La suma de problemas, entre económicos y con las críticas, hizo que el volante tomara la decisión de salir del equipo antes de finalizar el campeonato. Si bien, Emelec pudo salvar la categoría, el futbolista de 34 años no fue esquivo a las críticas de la prensa y de los propios hinchas del Emelec.

¿En qué equipos ha jugado Christian Cueva?

Tras su salida de Emelec, 'Aladino' volverá al Perú para jugar la Liga 1 2026 en Juan Pablo II College. El volante volverá al campeonato peruano con el fin de tener continuidad y recuperar su mejor nivel. Esta es la lista de los clubes por donde pasó el experimentado futbolista de 34 años: