Diego Enríquez es el indiscutible dueño del arco en Sporting Cristal. Desde mediados del 2024, el portero de 23 años se adueñó de la titularidad gracias a sus grandes atajadas, tras lo cual el club celeste no dudó en renovarle por un par de temporadas más. Aunque se mostró consciente de su situación contractual, el golero manifestó que tiene el deseo de emigrar en el corto plazo.

"Tengo contrato con Sporting Cristal hasta 2027, pero la idea es salir al extranjero el próximo año. Ha habido bastantes acercamientos de clubes, pero ninguno con una propuesta formal. Me gustaría ir al fútbol argentino, brasileño o mexicano", declaró en diálogo con RPP.

Una eventual salida de Diego Enríquez dejaría a Cristal solamente con Renato Solís como portero de su plantel principal, pues Alejandro Duarte finaliza contrato a fines de este 2025, al igual que Matías Córdova, quien está a préstamo en Unión Comercio. No obstante, su venta también podría generarle grandes beneficios al cuadro bajopontino, dado que la ficha del guardameta está cotizada en un millón de euros, según Transfermarkt.

En otro momento de la entrevista, el arquero hizo un mea culpa por la sequía de títulos que afecta a Sporting Cristal. "Un equipo grande siempre debe pelear los primeros puestos y campeonar. Estos últimos años no han sido así, pero las cosas están cambiando en el club", afirmó.

Enríquez tras debutar en la selección peruana: "No me costó"

Acerca de su debut en la selección peruana, Enríquez se mostró optimista en ganarse la titularidad para cuando Pedro Gallese deje el equipo. "No me costó el debut en la selección. Lo tomé con mucha confianza y estuve motivado. Hicimos un buen partido y no merecíamos perder. Lo más justo era un empate. Voy a trabajar para ser el arquero de la selección. Me gustaría tomar el puesto de Gallese más adelante", sostuvo.