Perú cayó 2-1 ante Chile en la última jugada con un autogol de Matías Lazo, pese a ello, la Bicolor dejó buenas sensaciones

“Jugamos como nunca, perdimos como siempre”, célebre cita futbolística atribuida al argentino Alfredo Di Stéfano que ayer se plasmó en el estadio Bicentenario de La Florida en Santiago. La selección peruana no pudo aguantar el empate y en la última jugada del partido cayó 2-1 ante Chile con un autogol de Matías Lazo.

Perú dejó buenas sensaciones y lo más destacado estuvo en los pies de Joao Grimaldo, quien por la banda derecha dejó más de un dolor de cabeza. La más clara incluso vino desde los pies del jugador de Riga FC. Un desborde terminó en un centro al corazón del área, donde Maxloren Castro no pudo empujar el balón debajo del arco.

Jairo Concha también intentó meterse al juego y en el sector izquierdo César Inga desbordó. Fue precisamente sobre la media hora de juego cuando el lateral de Universitario sacó un pase al área chica y Maxloren metió el taco, pero en la línea el defensa chileno despejó.

Hasta que a poco de concluir la primera mitad llegaría la apertura del marcador. Jesús Castillo metió un cambio de juego para Inga (40’), quien bajó el esférico, controló y encaró frente a su marca, dejándolo en el camino y sacar un buen remate para vencer al golero mapocho.

En el segundo tiempo el elenco chileno buscó de diferente forma el empate y este llegaría en los pies de Ben Brereton (63’). Luego Barreto envió a Alex Valera y Martín Távara, generando más peligro para la bicolor, sin embargo, en la última jugada Maximiliano Gutiérrez se encargó de meter un derechazo que rebotó en el defensor Lazo (90’ +4), por lo que la pelota se fue al fondo de la red ante la sorpresa de Diego Enríquez.