HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada
Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     
Deportes

Perú cayó 2-1 ante Chile en la última jugada con un autogol de Matías Lazo, pese a ello, la Bicolor dejó buenas sensaciones

César Inga se encargó de poner el primer gol del partido en este nuevo proceso.

Maxloren Castro tuvo en sus pies una oportunidad clara de gol.
Maxloren Castro tuvo en sus pies una oportunidad clara de gol. | AFP

“Jugamos como nunca, perdimos como siempre”, célebre cita futbolística atribuida al argentino Alfredo Di Stéfano que ayer se plasmó en el estadio Bicentenario de La Florida en Santiago. La selección peruana no pudo aguantar el empate y en la última jugada del partido cayó 2-1 ante Chile con un autogol de Matías Lazo.

Perú dejó buenas sensaciones y lo más destacado estuvo en los pies de Joao Grimaldo, quien por la banda derecha dejó más de un dolor de cabeza. La más clara incluso vino desde los pies del jugador de Riga FC. Un desborde terminó en un centro al corazón del área, donde Maxloren Castro no pudo empujar el balón debajo del arco.

Jairo Concha también intentó meterse al juego y en el sector izquierdo César Inga desbordó. Fue precisamente sobre la media hora de juego cuando el lateral de Universitario sacó un pase al área chica y Maxloren metió el taco, pero en la línea el defensa chileno despejó.

Hasta que a poco de concluir la primera mitad llegaría la apertura del marcador. Jesús Castillo metió un cambio de juego para Inga (40’), quien bajó el esférico, controló y encaró frente a su marca, dejándolo en el camino y sacar un buen remate para vencer al golero mapocho.

En el segundo tiempo el elenco chileno buscó de diferente forma el empate y este llegaría en los pies de Ben Brereton (63’). Luego Barreto envió a Alex Valera y Martín Távara, generando más peligro para la bicolor, sin embargo, en la última jugada Maximiliano Gutiérrez se encargó de meter un derechazo que rebotó en el defensor Lazo (90’ +4), por lo que la pelota se fue al fondo de la red ante la sorpresa de Diego Enríquez.

Notas relacionadas
Perú perdió ante Chile en la última jugada: Manuel Barreto debutó con derrota en amistoso internacional

Perú perdió ante Chile en la última jugada: Manuel Barreto debutó con derrota en amistoso internacional

LEER MÁS
¿Cuándo juega Perú versus Rusia su próximo partido amistoso por fecha FIFA?

¿Cuándo juega Perú versus Rusia su próximo partido amistoso por fecha FIFA?

LEER MÁS
El primer golazo de la era Manuel Barreto: César Inga 'bailó' al defensa chileno y anota el 1-0 de Perú

El primer golazo de la era Manuel Barreto: César Inga 'bailó' al defensa chileno y anota el 1-0 de Perú

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú perdió ante Chile en la última jugada: Manuel Barreto debutó con derrota en amistoso internacional

Perú perdió ante Chile en la última jugada: Manuel Barreto debutó con derrota en amistoso internacional

LEER MÁS
Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: "Lo primero que hice fue sacarlo a él"

Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: "Lo primero que hice fue sacarlo a él"

LEER MÁS
VER Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY: gol de Lo Celso en el partido amistoso en Miami

VER Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY: gol de Lo Celso en el partido amistoso en Miami

LEER MÁS
Suspenden el Universitario vs Sporting Cristal para el 15 de octubre por paro nacional tras crisis política y social

Suspenden el Universitario vs Sporting Cristal para el 15 de octubre por paro nacional tras crisis política y social

LEER MÁS
Miguel Araujo califica de injusta la derrota de Perú contra Chile al último minuto: "Nos vamos con sensaciones raras"

Miguel Araujo califica de injusta la derrota de Perú contra Chile al último minuto: "Nos vamos con sensaciones raras"

LEER MÁS
Reimond Manco se rinde ante Felipe Chávez tras convocatoria a la selección peruana, pero advierte: “Tienen que ser pacientes"

Reimond Manco se rinde ante Felipe Chávez tras convocatoria a la selección peruana, pero advierte: “Tienen que ser pacientes"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Deportes

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Partidos de hoy, 10 de octubre: horarios y canales de TV de amistosos internacional en la fecha FIFA

Uruguay se impone por 1-0 frente a República Dominicana por amistoso FIFA

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025