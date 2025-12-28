Raúl Ruidíaz será homenajeado en México: la 'Pulga' jugará partido de leyendas entre Morelia y Barcelona
El delantero, Raúl Ruidíaz, disputará nuevamente un partido con el Monarcas Morelia, pero esta vez integrando el equipo de leyendas del club.
- Mr Peet revela que hubo interés de Alianza Lima por Raúl Ruidíaz para reforzar el ataque: "Un '9' de selección"
- ¿Indirecta a Raúl Ruidíaz? Edison Flores y su firme mensaje tras tricampeonato con Universitario: "Si me buscan, acepto, no rechazo ah"
Raúl Ruidíaz es considerado muy importante en la historia del Monarcas Morelia. Las actuaciones que tuvo cuando fue jugador del club azteca, quedaron en el recuerdo del hincha y de la institución. En esta ocasión, la 'Pulga' volverá al equipo donde fue goleador, pero esta vez como parte de un partido amistoso donde se enfrentarán las leyendas del club ante su similar del FC Barcelona.
Este encuentro se dará a cabo el próximo 17 de enero en el Estadio Morelos y contará con la presencia del delantero, quien además de jugar este partido, será homenajeado. Recordemos que el peruano tuvo un gran paso por el club, donde batió récords como goleador.
PUEDES VER: Ranking internacional ubica a Alianza Lima por encima de Universitario como mejor equipo peruano del 2025
¿Quiénes participarán en el partido de leyendas entre Morelia y Barcelona?
Monarcas Morelia tiene en su lista de leyendas a varios jugadores que tuvieron un paso importante por el club. Entre los más destacados están: Raúl Ruidíaz, Jefferson Montero, Luis Gabriel Rey, entre otros. Esta es la lista completa de los jugadores que estarán del lado del club mexicano:
- Raúl Ruidíaz
- Federico Vilar
- "Shaggy" Martínez
- Mauricio "Pampa" Romero
- Carlos Morales
- Adrián Aldrete
- Aldo Leao
- Wilson Matias
- Gerardo Rodríguez
- Hugo Droguett
- Jefferson Montero
- Damián "Chilindrina" Álvarez
- Roberto "Chorrillano" Palacios
- Reinaldo Navia
- Bofo Bautista
- Elías Hernández
- Luis Gabriel Rey
- Fantasma Figueroa
- Claudinho
Por el lado de Barcelona, los 'culés' tendrán a los siguientes jugadores:
- Rafa Márquez
- Frank de Boer
- Ludovic Giuly
- Javier "Conejo" Saviola
- Gaizka Mendieta
- Marc Valiente
- Phillip Cocu
- Andreu Fontàs
- Nolito
- Juan Pablo Sorín
- Sergi Barjuan
- Fernando Navarro
- Roberto Trashorras
- Gerard López
- Jesús Angoy
- Xavi Guzmán
- Marc Crosas
- Martín Montoya
PUEDES VER: Hernán Barcos retomaría contacto con Sport Boys: el Pirata habría rechazado propuesta de FC Cajamarca por deudas
¿En qué años jugó Raúl Ruidíaz en Monarcas Morelia?
La 'Pulga' perteneció al Monarcas Morelia desde mediados del 2016 hasta mediados del 2018. En la institución azteca disputó 73 partidos y anotó 41 goles, el cual lo ubica como uno de los máximos goleadores históricos de la club.