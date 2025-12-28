Raúl Ruidíaz es considerado muy importante en la historia del Monarcas Morelia. Las actuaciones que tuvo cuando fue jugador del club azteca, quedaron en el recuerdo del hincha y de la institución. En esta ocasión, la 'Pulga' volverá al equipo donde fue goleador, pero esta vez como parte de un partido amistoso donde se enfrentarán las leyendas del club ante su similar del FC Barcelona.

Este encuentro se dará a cabo el próximo 17 de enero en el Estadio Morelos y contará con la presencia del delantero, quien además de jugar este partido, será homenajeado. Recordemos que el peruano tuvo un gran paso por el club, donde batió récords como goleador.

¿Quiénes participarán en el partido de leyendas entre Morelia y Barcelona?

Monarcas Morelia tiene en su lista de leyendas a varios jugadores que tuvieron un paso importante por el club. Entre los más destacados están: Raúl Ruidíaz, Jefferson Montero, Luis Gabriel Rey, entre otros. Esta es la lista completa de los jugadores que estarán del lado del club mexicano:

Raúl Ruidíaz

Federico Vilar

"Shaggy" Martínez

Mauricio "Pampa" Romero

Carlos Morales

Adrián Aldrete

Aldo Leao

Wilson Matias

Gerardo Rodríguez

Hugo Droguett

Jefferson Montero

Damián "Chilindrina" Álvarez

Roberto "Chorrillano" Palacios

Reinaldo Navia

Bofo Bautista

Elías Hernández

Luis Gabriel Rey

Fantasma Figueroa

Claudinho

Por el lado de Barcelona, los 'culés' tendrán a los siguientes jugadores:

Rafa Márquez

Frank de Boer

Ludovic Giuly

Javier "Conejo" Saviola

Gaizka Mendieta

Marc Valiente

Phillip Cocu

Andreu Fontàs

Nolito

Juan Pablo Sorín

Sergi Barjuan

Fernando Navarro

Roberto Trashorras

Gerard López

Jesús Angoy

Xavi Guzmán

Marc Crosas

Martín Montoya

¿En qué años jugó Raúl Ruidíaz en Monarcas Morelia?

La 'Pulga' perteneció al Monarcas Morelia desde mediados del 2016 hasta mediados del 2018. En la institución azteca disputó 73 partidos y anotó 41 goles, el cual lo ubica como uno de los máximos goleadores históricos de la club.