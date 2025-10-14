El amistoso de Perú con Chile, por la fecha FIFA de octubre, dejó algunas cuestiones para analizar de cara a lo que seguirá siendo esta etapa de transición en la selección peruana. Una de ellas fue el debut de Felipe Chávez en la selección mayor tras destacar con el equipo juvenil del Bayern Múnich. La actuación del mediocampista nacido en Aichach, Alemania, pasó desapercibida ante la escuadra chilena, en parte por el escaso tiempo que tuvo para mostrarse. Este estreno modesto de 'Pippo' ha suscitado distintas opiniones. Uno de los últimos en pronunciarse fue Diego Rebagliati.

En la última edición del programa deportivo 'Al 'Angulo', el exjugador explicó que Felipe Chávez suele jugar en su club en una posición determinada del campo sin tener mucha movilidad, algo que le permite recibir el balón y generar peligro. Sin embargo, precisó que ante Perú tendrá que modificar un poco ello, pues puede terminar constándole como ante la Roja, partido en el que, según sus palabras, se le vio "frustrado". Además, se mostró en contra de la idea de que sus compañeros no le hayan querido dar pase.

Diego Rebagliati opinó sobre el debut de Felipe Chávez con Perú

"Creo que Chávez está acostumbrado a jugar en esa posición, sin moverse mucho en esa posición, y la pelota le termina llegando. Probablemente, en esos 10 minutos del amistoso, a él se le se vio un poco frustrado porque no lo encontraban. No creo en esa estupidez de que no le querían dar la pelota y le costó encontrar espacios para mostrarse", apuntó.

Rebagliati precisó que conforme el volante de 18 años se vaya integrando a la Bicolor, estos hábitos adquiridos los irá "deconstruyendo"; no obstante, aseguró que esto va a requerir de tiempo.

"Eso no lo descarta, solo que trato de explicar lo que creo que le pudo pasar a partir de determinados hábitos que él tiene desarrollados en su equipos. Esos hábitos los irá deconstruyendo en la medida que vaya viniendo más seguido y entrenando seguido, y que sus compañeros lo vayan conociendo más. Eso toma tiempo", remarcó.

Felipe Chávez no declaró en su regreso a Alemania

Tras su estreno con la Blanquirroja, el popular 'Pippo' evitó dar declaraciones a la prensa, que lo abordó en el aeropuerto. "No voy a decir nada", fueron las únicas palabras del mediocampista, que en todo momento se mostró respetuoso.