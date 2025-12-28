HOYSuscripcion LR Focus

Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete
Aixa Vigil lanza fuerte respuesta sobre pifias de hinchas de Alianza Lima en triunfo de San Martín: "¿Parecía que me importaba?"

Después de cortar el invicto de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley, Aixa Vigil señaló que ya ha jugado con la hinchada en contra, por lo que no es un tema que afecte a su rendimiento.

Aixa Vigil feliz por romper el invicto de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/captura de La Cátedra Deportes
Aixa Vigil feliz por romper el invicto de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/captura de La Cátedra Deportes

Alianza Lima perdió su invicto tras car 3-1 ante San Martín por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley. Las blanquiazules perdieron los dos primeros sets, pero parecía que se reponían tras imponerse en el tercero. Sin embargo, el cuarto set fue definitivo para concretar la derrota de las íntimas. Una de las mejores jugadoras del partido fue Aixa Vigil. La atacante no solo fue protagonista por su notable rendimiento, sino también por su pasado en Alianza.

El compromiso fue más que especial para la voleibolista, ya que significó el reencuentro con sus excompañeras. No obstante, no todo fue color de rosas porque la hinchada aliancista le hizo sentir su molestia durante todo el juego. A pesar de ello, Aixa Vigil aseguró que no le afectó en nada a su desempeño.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo impone nuevo récord y deja atrás a Lionel Messi: lleva 14 temporadas distintas marcando 40 goles o más

lr.pe

Aixa Vigil responde sobre pifias de hinchas de Alianza Lima

Para las cámaras de La Cátedra Deportes, Aixa Vigil contestó acerca de las pifias de los hinchas de Alianza Lima en el cotejo ante San Martín. Al respecto, sostuvo que le gusta jugar con el público en contra porque esta acostumbrada a este tipo de situaciones.

"¿Parecía que me importaba o me impedía hacer mis cosas? Me gusta. Jugué con la barra y he jugado en contra de la barra. Entonces, soy feliz y yo solo estoy trabajando. Las cosas se están dando con nosotras", declaró.

PUEDES VER: Hernán Barcos retomaría contacto con Sport Boys: el Pirata habría rechazado propuesta de FC Cajamarca por deudas

lr.pe

Aixa Vigil habló sobre la victoria de San Martín ante Alianza Lima

En otro momento de la entrevista, Aixa Vigil expresó su felicidad y orgullo por su equipo tras derrotar a Alianza Lima. La voleibolista aseguró que fue un rival complicado, puesto que está acostumbrado a ganar con solvencia al resto de equipos.

"Es la primera etapa, nadie sabe lo que va a pasar. Estamos trabajando superfuerte. Hoy día era un equipo que teníamos que medirnos. Alianza ha ganado a todos por 3-0 o 3-1 y hoy salimos concentradas en nosotras porque sabíamos que íbamos a tener la hinchada en contra. Personalmente, yo sabía que iba a estar en contra mío, pero estoy feliz con el trabajo de mi equipo", complementó.

