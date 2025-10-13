HOYSuscripcion LR Focus

Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"
Gustavo Álvarez enfurece en vivo con prensa chilena tras afirmar que llegará a la selección peruana: "Seamos serios"

En las últimas horas, desde el vecino país indicaron que la selección peruana estaría dispuesta a pagar un millonario montó para que técnico argentino deje la U. de Chile. El DT no dudó en pronunciarse.

Gustavo Álvarez dirigió a Sport Boys y Atlético Grau en el fútbol peruano. Foto: composición LR/TNT Sports Chile/FPF
Mientras Jean Ferrari continúa en la búsqueda del nuevo entrenador de la selección peruana, la prensa chilena sorprendió al mencionar que la FPF tiene en la mira al argentino Gustavo Álvarez, quien viene desarrollando una gran campaña con la U. de Chile; incluso mencionaron que están dispuestos a pagar un millonario monto.

Luego del triunfo del elenco azul ante Palestino por la Primera División de Chile, el experimentado estratega de 52 años se mostró incómodo con las versiones que lo vinculan a la Bicolor.

Gustavo Álvarez enfurece con la prensa chilena tras vincularlo con Perú

De acuerdo al diario El Mercurio, la selección peruana pagaría su cláusula de salida (1,2 millones de dólares); además, le ofrecerían un contrato cercano a los 2 millones de dólares. Al ser consultado sobre este reporte, el técnico de la U. de Chile evidenció su molestia y pidió que "sean serios".

"¿Esa publicación tiene firma? O sea, el diario publica sin firma. ¿Y la persona que lo dice lo mencionan con nombre y apellido? Cuando habla Gustavo Álvarez, a la cara se lo ven todos y saben quién es, con errores y virtudes. No podemos poner a la misma altura los dichos de un lado y del otro. Seamos serios", sentenció para las cámaras de TNT Sports, apenas terminó el partido del 'Romántico viajero'.

Ferrari categórico sobre una posible llegada de Gustavo Álvarez a la selección peruana

En una reciente entrevista con 'Teledeportes', Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, descartó la versión de la prensa chilena sobre un acercamiento con Gustavo Álvarez. "No es verdad", mencionó en un inicio el directivo.

"Yo no puedo entrar en decir tal si me gusta, tal no me gusta, porque de verdad se convierte esto en una novela. Lo que menos quiero es manosear nombres, generar polémicas. Lo que menos quiero es que se hable de un entrenador porque todos tenemos familias. He visto hasta a algunos que dicen que el contrato de tal entrenador ya está. De verdad no lo puedo cree", agregó.

