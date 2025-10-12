HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Marcos López y su fuerte postura sobre presunta incomodidad de Felipe Chávez tras debutar en la selección peruana: "Son situaciones de juego"

El lateral se pronunció sobre los recientes rumores que apuntan a que los jugadores de la selección peruana no quisieron darle pase a Felipe Chávez.

Marcos López elogió a Felipe Chávez tras su debut en la selección peruana. Foto: composición LR/captura de Entre Bolas
Marcos López elogió a Felipe Chávez tras su debut en la selección peruana. Foto: composición LR/captura de Entre Bolas

La selección peruana no pudo en Santiago y cayó 2-1 ante Chile en una nueva edición del Clásico del Pacífico. El equipo de Manuel Barreto inició ganando con un tanto de César Inga, pero se quedó con las manos vacíos tras el gol de Ben Brereton y un autogol de Matías Lazo. Más allá del resultado, el compromiso dejó el debut de varios jugadores. Uno de ellos fue Felipe Chávez, quien solo disputó 15 minutos y dejó con ganas a los hinchas de verlo con más tiempo en la cancha.

Durante el momento que estuvo en el terreno de juego, los fanáticos criticaron que sus compañeros no le pasaban el balón. Al respecto, Marcos López salió al frente para desmentir estas acusaciones y aseguró que situaciones normales que pasan en un partido de fútbol.

PUEDES VER: Maxloren Castro y su impresión tras conocer a Felipe Chávez en la selección peruana: No habla mucho. Es un buen chico

lr.pe

Marcos López respondió fuerte sobre presunta incomodidad de Felipe Chávez en la selección peruana

En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, antes de dejar el Perú para llegar a Dinamarca, Marcos López desmintió que hayan omitido a Felipe Chávez en el campo. Asimismo, resaltó la calidad del joven volante del Bayern Múnich y espera que pueda seguir aportando con su juego a la selección peruana.

"Sabemos que Felipe viene de Alemania, con muchas ganas de estar en el grupo, ganarse sus minutos. Viene con un roce diferente. Esperemos que nos pueda ayudar desde su lugar, donde le toque. Sabemos la calidad que tiene. No estuve al tanto, vi luego imágenes en las que levanta los brazos. Es normal porque quiere la pelota, quiere mostrarse", declaró.

"Él está conociendo a los compañeros, nosotros a él. Hay que tratar de encontrarnos en las situaciones dentro del campo. Esta vez solo tuvo 15 minutos, esperemos que siga viniendo y pueda tener más. La gente habla, pero en el campo son situaciones de juego dentro del campo. No es pasa si se le quiere dar el pase o no, son decisiones que se toman y como te dije, tiene muchas condiciones. Un futuro impresionante. Espero nos pueda sumar, va a ser importante. Es un buen chico. Si hace las cosas bien, va a aportar mucho a la selección y eso es lo que queremos", agregó.

PUEDES VER: DT de Chile se rindió ante Joao Grimaldo y Maxloren Castro tras vencer a Perú en amistoso: La mayor virtud que tenían

lr.pe

Marcos López opinó sobre el rendimiento de Perú tras caer ante Chile

A pesar de la derrota, Marcos López se quedó tranquilo porque varios jugadores se mostraron por primera vez con la selección peruana. Asimismo, advirtió que cada uno de los nuevos rostros deben romperla en sus respectivos clubes.

"Un partido de preparación como lo hemos hablado con el nuevo grupo que se está formando. Va a ser importante de cara a lo que queremos en el futuro, de ser agresivos, de jugar al fútbol. Como lo dijo Manuel (Barreto) volver a nuestras raíces. Creo que hay jugadores nuevos con muchas ganas y hambre de gloria. Va a ser importante que sigan trabajando de la misma manera, con muchas ganas y actitud en sus clubes. Hacerlo de la mejor manera y prepararse", enfatizó.

"Representar el escudo de la selección no es para cualquiera y si están en la selección, es porque se lo han ganado, se lo merecen. Feliz porque algunos jóvenes han podido debutar, lo han hecho de la mejor manera. Es un partido de preparación, hay que seguir por este camino. Más allá del resultado, no debe opacar lo que se hizo", añadió.

