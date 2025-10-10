‘Chorri’ Palacios se mostró crítico por falta de compromiso de futbolistas de la selección peruana: “No tenemos que estar rogándole a nadie”
El exjugador de Sporting Cristal dio a conocer su postura sobre la falta de compromiso que muestran algunos jugadores de la selección, destacando que se debe convocar únicamente a quienes realmente quieran estar.
Roberto 'Chorri' Palacios, exjugador de la selección peruana y referente histórico de Sporting Cristal, habló en una reciente entrevista para 'GolPerú' sobre la actualidad de la Bicolor. En un primer momento, destacó que espera que pronto surjan jugadores con ambición de vestir la camiseta nacional.
Más adelante, durante la entrevista, resaltó la importancia de planificar correctamente qué equipo enfrentar ante grandes selecciones con figuras en clubes reconocidos. Sin embargo, lo que llamó la atención fue cuando afirmó de manera tajante que no se le puede estar rogando a los jugadores y que se debe convocar únicamente a quienes realmente deseen estar en la selección.
‘Chorri’ Palacios dio a conocer su postura sobre la selección peruana
“Ojalá salgan más jugadores con ambición de jugar por la Selección y amor a la camiseta. Sabemos que nunca han jugado juntos, pero en el campo lo que uno debe hacer, ya lo conoce desde sus inicios en el fútbol”, explicó en un primer momento.
“Hay que tener mucho cuidado con el equipo que envíes al campo contra un equipo que la mayoría juega afuera, en buenos clubes. En partidos de selección no hay amistoso; se puede llamar partido de preparación, pero amistoso no, y con Chile menos”, complementó el 'Chorri'.
“Ya estoy cansado de la novela, de las excusas. No tenemos que estar rogándole a nadie para que juegue por la selección. Se debería convocar a quien realmente quiera estar y debería ser al revés”, finalizó.
Lista de convocados de la selección peruana
- Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).
- Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal), César Inga (Universitario de Deportes) y D’Alessandro Montenegro (ADT).
- Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes), Matías Lazo (FBC Melgar) y Álvaro Rojas (Juan Pablo II).
- Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Álex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicoechea (Platense), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC) y Bryan Reyna (Belgrano).