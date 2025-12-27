HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Universitario buscaría el fichaje de extremo izquierdo procedente del Atlético Nacional: llegaría como agente libre

Universitario buscaría reforzarse para la Liga 1 y la Copa Libertadores, y está interesado en fichar a un extremo izquierdo ecuatoriano de 27 años.

Billy Arce estaría siendo seguido por Universitario tras su paso por Atlético Nacional. Foto: composición LR/ Instagram
Billy Arce estaría siendo seguido por Universitario tras su paso por Atlético Nacional. Foto: composición LR/ Instagram

Universitario de Deportes apunta a realizar una gran campaña en la Liga 1 y la Copa Libertadores, por lo que sabe que necesita reforzarse adecuadamente. La temporada será larga y la rotación de jugadores será clave para que el conjunto crema cumpla sus objetivos. En ese contexto, desde Colombia indican que la ‘U’ estaría interesada en el fichaje de Billy Arce, extremo izquierdo procedente de Atlético Nacional.

De acuerdo con el periodista Pipe Sierra, el futbolista, que ya culminó su vínculo con el club colombiano, se encuentra en la órbita de Universitario para la próxima temporada. Sin embargo, la tarea no sería sencilla, ya que también existirían dos clubes importantes de Colombia interesados en contar con sus servicios.

PUEDES VER: Gonzalo Núñez abandona el set en pleno debate tras posible fichaje de Sekou Gassama por Universitario: "No lo has visto jugar"

lr.pe

¿Universitario fichará a Billy Arce para la temporada 2026?

En ese escenario, la U estaría buscando al jugador con la intención de reforzar su equipo para lograr el tan ansiado tetracampeonato de la Liga 1 y, sobre todo, realizar una gran campaña en la Copa Libertadores.

"Billy Arce (27) es agente libre. El extremo terminó ya su vínculo con Atlético Nacional y recibió fuertes sondeos de Universitario de Perú y de dos clubes importantes en Colombia", se lee en su publicación vía X.

Billy Arce se desempeña como extremo izquierdo. Foto: X

Billy Arce se desempeña como extremo izquierdo. Foto: X

¿Quién es Billy Arce?

Billy Arce es un futbolista de 27 años que actúa principalmente como extremo izquierdo, aunque también puede desempeñarse por la banda derecha o como atacante central. En la temporada actual disputó 37 partidos y tuvo un rol importante en el juego del equipo, si bien no destacó en cifras ofensivas, ya que marcó tres goles y aportó una asistencia.

PUEDES VER: Ministerio del Interior advierte a Alianza Lima y Universitario por la Noche Crema y Blanquiazul: "Los clubes evalúen la reprogramación"

lr.pe

¿En qué equipos ha jugado Billy Arce?

  • Independiente
  • Brighton
  • Extremadura
  • CS Emelec
  • Barcelona SC
  • LDU Quito
  • Peñarol
  • Once Caldas
  • Deportivo Pasto
  • Santos
  • Atlético Nacional
