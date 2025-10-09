El partido Perú - Chile marcará el inicio del interinato de Manuel Barreto al mando del combinado nacional. A poco de una nueva edición del 'Clásico del Pacífico', existe mucha expectativa por conocer cuál será el equipo titular para el amistoso internacional de fecha FIFA. Como es conocido, el estratega incluyó en su lista de convocados a jugadores jóvenes como Felipe Chávez, Diego Romero y Juan Pablo Goicochea.

Más allá de los nuevos rostros presentes en la selección peruana, en los últimos días se ensayó una escuadra con algunos referentes como los defensores Anderson Santamaría y Miguel Araujo. Por otra parte, el lateral izquierdo Marcos López no afrontaría este compromiso, pues se encuentra sentido.

Alineaciones Perú versus Chile: el primer 11 de Manuel Barreto

De acuerdo a los reportes de la prensa, el técnico Manuel Barreto apostaría desde el arranque por Jairo Concha, quien afronta un gran presente en Universitario de Deportes, y Erick Noriega en la volante. En zona ofensiva, se decantaría por la velocidad de Joao Grimaldo y Kenji Cabrera, mientras que el '9' estaría entre Luis Ramos y Alex Valera.

Diego Enriquez, Anderson Santamaría, Miguel Araujo, César Inga, Erick Noriega, Jairo Concha, Martín Távara, Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos/Alex Valera. Chile: Jaime Vargas, Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kusevic, Gabriel Suazo, Javier Altamirano, Marcelino Núñez, Lucas Assadi, Lucas Cepeda, Alexander Aravena y Ben Brereton Díaz.

¿Cuándo juega Perú vs Chile amistoso fecha FIFA?

El próximo partido de Perú será ante su similar de Chile este viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida (Santiago).

¿A qué hora juega Perú - Chile?

El clásico entre peruanos y chilenos, correspondiente a los amistosos de fecha FIFA, empezará a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora chilena).

Canal de TV del Perú versus Chile

El canal de TV para ver el Perú - Chile será América TV (canal 4 y 704 en HD) a través de la señal abierta. Por su parte, Movistar Deportes (03 y 703 en HD) se encargará de la transmisión en cable.