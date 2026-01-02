Los jugadores de la selección peruana estuvieron en el país para disfrutar de Año Nuevo junto con sus familiares y amigos. Después de unos días de descanso, algunos ya regresaron a sus respectivos clubes para retomar la actividad física. Uno de ellos fue Marcos López, quien dejó suelo nacional para unirse al Copenhague de Dinamarca. Antes de partir, el lateral izquierdo dejó un mensaje a todas las promesas que sueñan con jugar en ligas del extranjero.

López se ha convertido en un referente de la Blanquirroja. Su buen nivel en Europa y la gran cantidad de partidos que ha disputado en la selección lo ha convertido en un ejemplo para los más jóvenes. Por ello, les aconsejó que es necesario que tengan disciplina para lograr jugar y sostenerse en el exterior.

Marcos López aconseja a promesas de Perú para brillar en el extranjero

"Hay jóvenes que están queriendo salir, que están queriendo darse a conocer. Siempre les digo que trabajen con disciplina, que solo con el talento no alcanza para ser importante o jugar en ligas importantes. Vamos a dar lo mejor siempre por el escudo y espero que sigamos creciendo", declaró para la prensa local.

Asimismo, Marcos López analizó lo que fueron los últimos amistosos de la selección peruana. "Creo que a nivel de selección son amistosos lo que viene. Si bien es cierto los partidos anteriores no salieron como esperábamos, creo que la idea de juego se vio. Tuvimos un poco más de noción de lo que quería el comando técnico. De más en adelante, creo que tenemos que seguir con el objetivo puesto en lo que viene", agregó.

Marcos López habla sobre el futuro de la selección peruana

En lo que concierne a la selección peruana, López aseguró que no está enterado sobre alguna próxima convocatoria. Sin embargo, promete seguir trabajando para ser considerado y dejar la vida por los colores de su patria.

"La verdad que no tengo idea qué es lo que viene en adelante con respecto a las convocatorias. Son decisiones que toma el comando técnico. Nosotros simplemente somos jugadores, tenemos que trabajar para ganarnos el lugar. En adelante, seguir trabajando con la misma humildad y que los nuevos jóvenes entiendan que el camino no es fácil, pero con trabajo todo es posible", concluyó.