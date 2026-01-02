HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo
Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo     Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo     Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo     
Deportes

Marcos López deja mensaje a las nuevas promesas peruanas que sueñan con jugar en el extranjero: “El talento no alcanza”

Después de pasar Año Nuevo en el Perú, Marcos López regresó a Europa para unirse al Copenhague. Antes de partir, brindó un consejo a todos los talentos nacionales que buscan hacerse un espacio en ligas de afuera.

Marcos López regresó a Dinamarca para continuar con los trabajos en Copenhague. Foto: captura de Entre Bolas
Marcos López regresó a Dinamarca para continuar con los trabajos en Copenhague. Foto: captura de Entre Bolas

Los jugadores de la selección peruana estuvieron en el país para disfrutar de Año Nuevo junto con sus familiares y amigos. Después de unos días de descanso, algunos ya regresaron a sus respectivos clubes para retomar la actividad física. Uno de ellos fue Marcos López, quien dejó suelo nacional para unirse al Copenhague de Dinamarca. Antes de partir, el lateral izquierdo dejó un mensaje a todas las promesas que sueñan con jugar en ligas del extranjero.

López se ha convertido en un referente de la Blanquirroja. Su buen nivel en Europa y la gran cantidad de partidos que ha disputado en la selección lo ha convertido en un ejemplo para los más jóvenes. Por ello, les aconsejó que es necesario que tengan disciplina para lograr jugar y sostenerse en el exterior.

PUEDES VER: Pedro Gallese habla por primera vez luego de ser fichado como nuevo arquero del Deportivo Cali: Es hora de honrar el legado de este club

lr.pe

Marcos López aconseja a promesas de Perú para brillar en el extranjero

"Hay jóvenes que están queriendo salir, que están queriendo darse a conocer. Siempre les digo que trabajen con disciplina, que solo con el talento no alcanza para ser importante o jugar en ligas importantes. Vamos a dar lo mejor siempre por el escudo y espero que sigamos creciendo", declaró para la prensa local.

Asimismo, Marcos López analizó lo que fueron los últimos amistosos de la selección peruana. "Creo que a nivel de selección son amistosos lo que viene. Si bien es cierto los partidos anteriores no salieron como esperábamos, creo que la idea de juego se vio. Tuvimos un poco más de noción de lo que quería el comando técnico. De más en adelante, creo que tenemos que seguir con el objetivo puesto en lo que viene", agregó.

PUEDES VER: Javier Rabanal, DT de Universitario, recordó asesinato de sus vecinos durante estadía en Ecuador: Los mataron frente a mi casa

lr.pe

Marcos López habla sobre el futuro de la selección peruana

En lo que concierne a la selección peruana, López aseguró que no está enterado sobre alguna próxima convocatoria. Sin embargo, promete seguir trabajando para ser considerado y dejar la vida por los colores de su patria.

"La verdad que no tengo idea qué es lo que viene en adelante con respecto a las convocatorias. Son decisiones que toma el comando técnico. Nosotros simplemente somos jugadores, tenemos que trabajar para ganarnos el lugar. En adelante, seguir trabajando con la misma humildad y que los nuevos jóvenes entiendan que el camino no es fácil, pero con trabajo todo es posible", concluyó.

Notas relacionadas
Marcos López, llamado a ser uno de los referentes en esta selección peruana, pidió a los hinchas ilusionarse con este nuevo proceso

Marcos López, llamado a ser uno de los referentes en esta selección peruana, pidió a los hinchas ilusionarse con este nuevo proceso

LEER MÁS
Marcos López pide paciencia a los hinchas de la selección peruana previo al partido con Chile: "Este proceso ilusiona"

Marcos López pide paciencia a los hinchas de la selección peruana previo al partido con Chile: "Este proceso ilusiona"

LEER MÁS
Marcos López y su fuerte postura sobre presunta incomodidad de Felipe Chávez tras debutar en la selección peruana: "Son situaciones de juego"

Marcos López y su fuerte postura sobre presunta incomodidad de Felipe Chávez tras debutar en la selección peruana: "Son situaciones de juego"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en el fútbol peruano para la nueva temporada

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en el fútbol peruano para la nueva temporada

LEER MÁS
Pedro Gallese habla por primera vez luego de ser fichado como nuevo arquero del Deportivo Cali: ''Es hora de honrar el legado de este club''

Pedro Gallese habla por primera vez luego de ser fichado como nuevo arquero del Deportivo Cali: ''Es hora de honrar el legado de este club''

LEER MÁS
Hernán Barcos tendrá un nuevo socio: FC Cajamarca fichó a Tomás Andrade, ex River Plate, para la Liga 1 2026

Hernán Barcos tendrá un nuevo socio: FC Cajamarca fichó a Tomás Andrade, ex River Plate, para la Liga 1 2026

LEER MÁS
Partidos de hoy, 2 de enero del 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, 2 de enero del 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

LEER MÁS
Javier Rabanal, DT de Universitario, recordó asesinato de sus vecinos durante estadía en Ecuador: "Los mataron frente a mi casa"

Javier Rabanal, DT de Universitario, recordó asesinato de sus vecinos durante estadía en Ecuador: "Los mataron frente a mi casa"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atacan a balazos a agrupación Carlos Miguel y Orquesta en pleno concierto en Carabayllo: dos músicos quedaron heridos

México: fuerte sismo de magnitud 6,5 remeció la ciudad de Guerrero, según SNN

Adulta mayor muere en incendio en su vivienda durante el Año Nuevo en VMT: corte de agua impidió controlar el siniestro

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley: programación y partidos de la fecha 11

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en el fútbol peruano para la nueva temporada

Hernán Barcos tendrá un nuevo socio: FC Cajamarca fichó a Tomás Andrade, ex River Plate, para la Liga 1 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Hermano de Carlos Espá entregaba en la sombra dinero para campaña de Keiko Fujimori

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

JEE declara inadmisible candidatura de exfiscal Sandra Castro por no renunciar en el plazo establecido

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025